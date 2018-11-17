Авторынок переживает кредитный бум

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россияне массово берут кредиты на машины: этот рынок переживает настоящий бум. Как сообщил на днях «Коммерсант», объемы выдачи превысили докризисные. Общая сумма автозаймов, выданных с июля по сентябрь, оценивается примерно в 150 млрд руб. Чем вызвана такая активность покупателей? И что дальше будет происходить на российском авторынке? Выяснял Николай Долгополов.

На самом деле рекорды на рынке автокредитов связаны с тем, что растет средний чек займа. Он вырос в годовом выражении более чем на 15% и составил, по разным данным, 700−800 тыс. руб. Некоторые специалисты объясняют такое положение дел тем, что потребители ждут подорожания машин.

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Генеральный директор агентства маркетинговых Vector Market Research Дмитрий Чумаков объясняет рост кредитов главным образом сезонным фактором: «Сейчас, в конце года мы видим традиционную для российского рынка динамику. Всегда в последние месяцы объемы продаж сильно возрастают, затем снижаются в январе. Играют роль более высокий уровень потребительского оптимизма, рост доходов у части населения и отложенный спрос. В целом рост цен на автомобили в будущем году вполне возможен, поскольку больше 80% того, что в России продается, в России же и собирается. Кардинального изменения в уровне цен мы не ожидаем. Могут быть небольшие изменения на несколько процентов, но не более того, если в экономике не будет форс-мажорных ситуаций».

И покупатели, и игроки авторынка пребывают в тревоге. Все со следующего года готовятся к ослаблению рубля и увеличению НДС, а из-за этого машины снова начнут расти в цене, говорит шеф-редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов: «В том, что касается ожиданий на следующий год, здесь идет борьба двух взаимоисключающих факторов. С одной стороны, рынок по-прежнему не насыщен, и растет число людей, которые хотели бы поменять свои автомобили, которым уже 3−5 лет и более. С другой стороны, в будущем году вырастет НДС, а из-за этого вырастут цены, и, естественно, валютные риски сохраняются. Мы понимаем, что рубль вряд ли устоит, а это значит, что будет еще одна волна подорожаний».

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Многие автомобилисты стоят перед выбором: покупать сейчас или ездить на старой, так как брать после подорожания будет невыгодно. Продавцы всегда советуют покупать. Под Новый год для клиентов предлагаются самые выгодные условия. Скидки могут достигать 15%. Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами группы компаний «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров подтвердил «Ъ FM» рост продаж по кредитам.

По его мнению, тенденция продолжится: «Люди понимают, что в следующем году ждать удешевления автомобилей и кредитов на них не стоит по ряду причин. Здесь больше политический момент — это введение второго пакета санкций, что за собой повлечет изменение курса доллара к рублю, изменение ставки рефинансирования, повышение ставок по кредитам.

Если говорить о покупке автомобиля сейчас, то, конечно же, выгоднее приобретать сейчас.

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Так как что заводы-изготовители и импортеры выполняют годовые планы, это дает дополнительные преимущества в виде специальных программ кредитования, плюс, в виде какого-то возможного оригинального дополнительного оборудования.

Еще один фактор возможного подорожания машины — рост цен на бензин. Если топливо вырастет, это точно не снизит ни стоимость производства, ни стоимость логистики. Что же касается удачного или неудачного времени покупки автомобиля, специалисты говорят, что самый лучший период — это уход модели с рынка. К этому моменту все детали и агрегаты доработаны, процессы обслуживания оптимизированы, а цены снижаются, чтобы освободить места на складе для новых машин.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей с начала года выросли на 14%. Самыми популярными у клиентов стали Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio.