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22:33 (мск), источник: РИА Новости

Греф сообщил о росте трат россиян

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о росте зарплат и доходов населения.

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Источник: РИА Новости

«Сберегательная модель поведения — люди стали больше сберегать, чем тратить, — в прошлом году изменилась. В этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить», — сказал банкир в интервью телеканалу «Россия».

Греф предположил, что у россиян «больше стало уверенности в этом году, нежели в прошлом».

В ноябре о росте реальных доходов населения заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, денежно-кредитная политика регулятора в части таргетирования инфляции позволяет «поддерживать реальные доходы населения, а не номинальные».

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