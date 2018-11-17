Греф сообщил о росте трат россиян
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о росте зарплат и доходов населения.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о росте зарплат и доходов населения.
«Сберегательная модель поведения — люди стали больше сберегать, чем тратить, — в прошлом году изменилась. В этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить», — сказал банкир в интервью телеканалу «Россия».
Греф предположил, что у россиян «больше стало уверенности в этом году, нежели в прошлом».
В ноябре о росте реальных доходов населения заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам,