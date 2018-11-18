Названы самые распространенные в России автомобили премиум-класса

Источник: РИА Новости

Лидером списка стал Mercedes-Benz — в стране зарегистрировано 653 тысячи машин этой марки. На второй строчке находится Audi — 620 тысяч экземпляров. Замкнул тройку BMW — автомобилями этого производителя владеют 571 тысяча россиян.

На долю трех «немцев» приходится более 65 процентов российского парка премиальных машин. По данным агентства (на 1 июля 2018 года), всего в стране зарегистрированы 2,8 миллиона автомобилей премиум-класса.