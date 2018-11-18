Названы самые распространенные в России автомобили премиум-класса
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Аналитики агентства «Автостат» назвали самые распространенные марки автомобилей
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Аналитики агентства «Автостат» назвали самые распространенные марки автомобилей
Лидером списка стал
На долю трех «немцев» приходится более 65 процентов российского парка премиальных машин. По данным агентства (на 1 июля 2018 года), всего в стране зарегистрированы 2,8 миллиона автомобилей
Следом за ними расположились Lexus (261 тысяча), Volvo (265 тысяч) и Land Rover (170 тысяч). Другие производители премиальных авто не добрались до отметки в сто тысяч зарегистрированных машин.
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