Россельхознадзор ограничит транзит мяса птицы из США в Казахстан

«Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору принято решение ввести с 20 ноября 2018 года временные ограничения на транзит по территории России в Республику Казахстан мяса птицы, произведенного на предприятиях США», — говорится в сообщении.

«Такое решение принято службой в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения. Такое развитие событий возможно по причине отсутствия в Республике Казахстан внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и несоблюдения сроков интеграции информационных систем», — добавляет ведомство.