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14:53 (мск), источник: РИА Новости

Россельхознадзор ограничит транзит мяса птицы из США в Казахстан

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 20 ноября ограничивает транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, которое произведено в США, говорится в сообщении российского ведомства.

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Источник: РИА Новости

«Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору принято решение ввести с 20 ноября 2018 года временные ограничения на транзит по территории России в Республику Казахстан мяса птицы, произведенного на предприятиях США», — говорится в сообщении.

«Такое решение принято службой в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения. Такое развитие событий возможно по причине отсутствия в Республике Казахстан внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и несоблюдения сроков интеграции информационных систем», — добавляет ведомство.

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