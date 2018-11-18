В ОАК призвали «разозлиться», чтобы выполнить гособоронзаказ

Источник: РИА "Новости"

«Строить и продавать много самолетов мы сможем только при условии, что наши самолеты будут конкурентоспособными в своей отраслевой нише. И не только в стране, но и на международных рынках», — приводятся в сообщении слова директора компании, вице-президента по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Алексея Рогозина.

Он также отметил, что перед ОАК стоит несколько основных задач: своевременное выполнение гособоронзаказа, увеличение доли на международном рынке, выход на безубыточность по чистой прибыли, увеличение производительности труда.

Для этого я по его словам, «нужно разозлиться». «Не жаловаться, а пытаться менять и меняться», — сказал он. «И делать это необходимо очень быстро, ведь только потребность ВКС России в военно-транспортных самолетах составляет порядка двухсот машин», — сказано в релизе.