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14:59 (мск), источник: РИА Новости

В ОАК призвали «разозлиться», чтобы выполнить гособоронзаказ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» оценивает потребность Воздушно-космических сил России в военно-транспортных самолетах примерно в 200 машин, но для выхода на такие показатели требуется повысить их качество, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Строить и продавать много самолетов мы сможем только при условии, что наши самолеты будут конкурентоспособными в своей отраслевой нише. И не только в стране, но и на международных рынках», — приводятся в сообщении слова директора компании, вице-президента по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Алексея Рогозина.

Он также отметил, что перед ОАК стоит несколько основных задач: своевременное выполнение гособоронзаказа, увеличение доли на международном рынке, выход на безубыточность по чистой прибыли, увеличение производительности труда.

Для этого я по его словам, «нужно разозлиться». «Не жаловаться, а пытаться менять и меняться», — сказал он. «И делать это необходимо очень быстро, ведь только потребность ВКС России в военно-транспортных самолетах составляет порядка двухсот машин», — сказано в релизе.

«Ильюшин» — головная компания дивизиона транспортной авиации ОАК. В настоящее время в рамках формирования линейки военно-транспортных самолетов авиастроители дивизиона работают над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского Ил-96−400М, межрегионального самолета Ил-114−300, модернизируют Ил-76, осваивают серийное производство новых топливозаправщиков Ил-78М-90А. Чистая прибыль «Ильюшина» по РСБУ в январе-июне 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 780,6 миллиона рублей, выручка увеличилась на 24%, до 4,7 миллиарда рублей.

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