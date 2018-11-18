В ОАК призвали «разозлиться», чтобы выполнить гособоронзаказ
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» оценивает потребность
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» оценивает потребность
«Строить и продавать много самолетов мы сможем только при условии, что наши самолеты будут конкурентоспособными в своей отраслевой нише. И не только в стране, но и на международных рынках», — приводятся в сообщении слова директора компании,
Для этого я по его словам, «нужно разозлиться». «Не жаловаться, а пытаться менять и меняться», — сказал он. «И делать это необходимо очень быстро, ведь только потребность ВКС России в
«Ильюшин» — головная компания дивизиона транспортной авиации ОАК. В настоящее время в рамках формирования линейки