IT-компании могут получить новые кредитные льготы

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На эти субсидии Внешэкономбанку (ВЭБ) и прочим банкам Минкомсвязи закладывает 12,5 млрд руб. из федерального бюджета в 2019—2021 гг. Из них 1,7 млрд руб. могут поступить в 2019 г., 3,7 млрд руб. — в 2020 г., 7,1 млрд руб. — на 2021 г., говорится в материалах Минкомсвязи. Это деньги, запланированные по программе «Цифровая экономика». Представитель ВЭБ подтвердил участие банка в совещании.

Критериев получателей льготного кредитования пока нет, уточняют участвовавшие в совещании гендиректор компании «Новые облачные технологии» (разработка отечественного аналога продуктов Microsoft) Дмитрий Комиссаров и представитель Сбербанка. Не выбран и размер ставки, которую возьмет на себя министерство, говорят Комиссаров и другой участник совещания.

Банки также задались вопросом отбора проектов: они опасаются, что им не хватит технологической экспертизы, а государство — что не сможет оценить финансовые риски, рассказывает Комиссаров.

Ещё банки предлагали субсидировать не только IT-компании, но и покупателей их продуктов, вспоминают Комиссаров и другой участник совещания, управляющий директор «Росплатформы» Владимир Рубанов.

Единого мнения по этим вопросам пока нет.

Льготная ставка простимулирует разработку российского софта, рассчитывает Владимир Рубанов. Но он указывает на проблему залогов по кредитам, с которыми у IT-компаний возникают трудности. Актив разработчиков — интеллектуальная собственность и компетенции сотрудников, и им сложнее представлять залоги по кредитам, соглашается партнёр отдела инвестиций и рынков капитала KPMG Вячеслав Жаравин. Но кроме сумм софинансирования важны и направления, ведь на разнообразном IT-рынке есть проекты, нуждающиеся в небольших ресурсах, но в случае успеха она способны повлиять на целые секторы экономики, уверен Жаравин.