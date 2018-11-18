IT-компании могут получить новые кредитные льготы
Российские
Российские
На эти субсидии Внешэкономбанку (ВЭБ) и прочим банкам Минкомсвязи закладывает 12,5 млрд руб. из федерального бюджета в 2019—2021 гг. Из них 1,7 млрд руб. могут поступить в 2019 г., 3,7 млрд руб. — в 2020 г., 7,1 млрд руб. — на 2021 г., говорится в материалах Минкомсвязи. Это деньги, запланированные по программе «Цифровая экономика». Представитель ВЭБ подтвердил участие банка в совещании.
Критериев получателей льготного кредитования пока нет, уточняют участвовавшие в совещании гендиректор компании «Новые облачные технологии» (разработка отечественного аналога продуктов Microsoft) Дмитрий Комиссаров и представитель Сбербанка. Не выбран и размер ставки, которую возьмет на себя министерство, говорят Комиссаров и другой участник совещания.
Ещё банки предлагали субсидировать не только
Единого мнения по этим вопросам пока нет.
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Представитель Минкомсвязи не ответил на запрос «Ведомостей».