Премьер Польши заявил, что запуск «Северного потока — 2» поможет РФ «войти маршем» в Киев
ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/ — Как пояснил Матеуш Моравецкий, после его запуска украинская система транспортировки газа окажется не нужной.
ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/ — Как пояснил Матеуш Моравецкий, после его запуска украинская система транспортировки газа окажется не нужной.
Как пояснил глава польского правительства, после его запуска украинская система транспортировки газа окажется не нужной и тогда, по его мнению, Россию ничто не остановит «войти маршем в Киев».
«Вы удивитесь, кого я цитирую, но Ленин сказал, что капиталисты настолько жадные, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Мы европейцы теперь должны платить россиянам за газ, они будут зарабатывать огромные деньги, которые инвестируют в свои вооруженные силы, а мы будем просить американцев защитить нас от России. Это логика того, о чем говорил Ленин», — цитирует слова Моравецкого Польское агентство печати.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам
Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Партнеры «Газпрома» — германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) — профинансируют 50% проекта. Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников ранее сообщал, что суммарный объем средств, привлеченных Nord Stream 2 у партнеров, достиг €2 млрд.
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