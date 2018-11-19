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00:46 (мск), источник: ТАСС

Премьер Польши заявил, что запуск «Северного потока — 2» поможет РФ «войти маршем» в Киев

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/ — Как пояснил Матеуш Моравецкий, после его запуска украинская система транспортировки газа окажется не нужной.

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Источник: AFP 2018

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» сделает украинскую систему транспортировки газа не нужной и позволит Москве «войти маршем» в Киев. Об этом глава польского правительства заявил, выступая на конференции в Гамбурге.

По мнению Моравецкого, к востоку от Одера «никто не верит в то, что это ["Северный поток — 2"] деловой проект».

Как пояснил глава польского правительства, после его запуска украинская система транспортировки газа окажется не нужной и тогда, по его мнению, Россию ничто не остановит «войти маршем в Киев».

«Вы удивитесь, кого я цитирую, но Ленин сказал, что капиталисты настолько жадные, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Мы европейцы теперь должны платить россиянам за газ, они будут зарабатывать огромные деньги, которые инвестируют в свои вооруженные силы, а мы будем просить американцев защитить нас от России. Это логика того, о чем говорил Ленин», — цитирует слова Моравецкого Польское агентство печати.

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Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Партнеры «Газпрома» — германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) — профинансируют 50% проекта. Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников ранее сообщал, что суммарный объем средств, привлеченных Nord Stream 2 у партнеров, достиг €2 млрд.

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