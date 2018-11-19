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04:35 (мск), источник: Известия

Цены на колбасу могут вырасти на 30%

Экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон. Это может привести к подорожанию колбасных изделий на 30%

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Источник: AP 2018

Предложение о налоге, который составит порядка 160 рублей на 1 кг продукта, представлено в отзыве совета на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография».

Авторы инициативы отметили, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака.

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Вырученные от акцизов средства предлагается направить на удешевление продуктов здорового питания.

Предполагается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.

Документ уже получил одобрение Минздрава. При этом в ведомстве подчеркнули, что конкретные меры пока не принимаются.

Против акцизов уже выступили производители мясной продукции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Мясной яд: налог на колбасу может поднять цены почти на 30%

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