Крым качает бензин

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Роснефть», с 15 ноября полностью прекратившая продажу моторного топлива на бирже, с высокой вероятностью возобновит торги в понедельник. По данным «Ъ», такое решение было принято по итогам консультаций с курирующим ТЭК вице-премьером Дмитрием Козаком. Одним из факторов быстрого возвращения госкомпании на биржу могли стать риски, связанные с топливным обеспечением Крыма: глава региона Сергей Аксенов написал вице-премьеру, что, если ситуация не будет урегулирована, находящийся под санкциями полуостров, получающий все топливо через биржу, может остаться без него уже к концу декабря.

«Роснефть» 19 ноября вернется к продаже моторного топлива со своих НПЗ на бирже СПбМТСБ, рассказали «Ъ» источники на рынке и в правительстве.

Компания, которая является крупнейшим производителем топлива в России, прекратила продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже с 15 ноября, сохранив лишь реализацию мазута. Такой шаг вызвал шок на рынке, рост цен по итогам торгов 16 ноября составил 1,5−3%. В правительстве, по словам собеседников «Ъ», действия «Роснефти», предпринятые после соглашения от 1 ноября о заморозке цен на топливо в мелком опте, были охарактеризованы как «демарш».

Источники «Ъ» в Белом доме рассказывают, что уже 16 ноября вице-премьер Дмитрий Козак и глава «Роснефти» Игорь Сечин договорились, что компания вернется на биржу.

Представитель Дмитрия Козака отказался от комментариев. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев также не стал отвечать на вопрос, вернется ли «Роснефть» на торги 19 ноября, но отметил, что «не было никакого принципиального решения об уходе с биржи». «У компании нет обязательств по ежедневной продаже топлива на бирже», — уточнил он, добавив, что «Роснефть» «не собирается поддерживать маржу трейдеров, работающих на бирже, в ситуации, когда мы сами несем издержки и как минимум недополучаем прибыль при продаже топлива».

Михаил Леонтьев подчеркнул, что «Роснефть» хочет изменения ситуации на бирже и регуляторы уже делают шаги навстречу.

Так, ФАС по поручению вице-премьера предлагает ужесточить требования к участникам торгов, повысить клиринговые платежи для трейдеров, штрафы за расторжение сделок и платежи за высокочастотную торговлю. По словам источников «Ъ», меры могут быть рассмотрены на совете секции по нефтепродуктам СПбМТСБ 20 ноября, но «принципиально на работу биржи не повлияют».

Между тем всего два дня отсутствия «Роснефти» на торгах вызвало беспокойство потребителей.

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Как выяснил «Ъ», глава Крыма Сергей Аксенов написал письмо Дмитрию Козаку о том, что регион, находящийся под санкциями США и ЕС, получает топливо только по биржевым договорам, так как АЗС крупных нефтяников там нет. Учитывая географическое положение заводов «Роснефти», именно с них поставляется большая часть топлива в Крым. Уход компании с биржи поставил схему под угрозу. В пресс-службе главы Крыма «Ъ» подтвердили существование письма об угрозе возникновения дефицита бензина на полуострове с предложением рассмотреть возможность заключения внебиржевых контрактов на топливо. «Поскольку вертикально интегрированных структур (на топливном рынке.— “Ъ”) у нас нет, мы об этом просим», — пояснила «Ъ» глава пресс-службы главы Крыма Екатерина Немчинова. Михаил Леонтьев лишь подчеркнул, что «“Роснефть” не работает в Крыму».



Гендиректор «РК Интегратор» (крупный поставщик нефтепродуктов в Крым) Виктор Костюков отмечает, что поставки на полуостров через биржевые сделки с железнодорожных базисов нефтекомпании достигают 95% по бензинам, около 55% по дизтопливу и 70% по авиакеросину.

Ситуация с уходом компании с биржи сложилась сложная, мы подготовили письмо с предложением отгружать топливо в Крым по внебиржевым договорам. Виктор Костюков Гендиректор «РК Интегратор»