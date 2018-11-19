Крым качает бензин
Для возвращения «Роснефти» на биржу появился веский аргумент.
Для возвращения «Роснефти» на биржу появился веский аргумент.
«Роснефть», с 15 ноября полностью прекратившая продажу моторного топлива на бирже, с высокой вероятностью возобновит торги в понедельник. По данным «Ъ», такое решение было принято по итогам консультаций с курирующим ТЭК
«Роснефть» 19 ноября вернется к продаже моторного топлива со своих НПЗ на бирже СПбМТСБ, рассказали «Ъ» источники на рынке и в правительстве.
Компания, которая является крупнейшим производителем топлива в России, прекратила продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже с 15 ноября, сохранив лишь реализацию мазута. Такой шаг вызвал шок на рынке, рост цен по итогам торгов 16 ноября составил 1,5−3%. В правительстве, по словам собеседников «Ъ», действия «Роснефти», предпринятые после соглашения от 1 ноября о заморозке цен на топливо в мелком опте, были охарактеризованы как «демарш».
Представитель Дмитрия Козака отказался от комментариев.
Михаил Леонтьев подчеркнул, что «Роснефть» хочет изменения ситуации на бирже и регуляторы уже делают шаги навстречу.
Так, ФАС по поручению
Как выяснил «Ъ», глава Крыма Сергей Аксенов написал письмо Дмитрию Козаку о том, что регион, находящийся под санкциями США и ЕС, получает топливо только по биржевым договорам, так как АЗС крупных нефтяников там нет. Учитывая географическое положение заводов «Роснефти», именно с них поставляется большая часть топлива в Крым. Уход компании с биржи поставил схему под угрозу. В
Гендиректор «РК Интегратор» (крупный поставщик нефтепродуктов в Крым) Виктор Костюков отмечает, что поставки на полуостров через биржевые сделки с железнодорожных базисов нефтекомпании достигают 95% по бензинам, около 55% по дизтопливу и 70% по авиакеросину.
Ситуация с уходом компании с биржи сложилась сложная, мы подготовили письмо с предложением отгружать топливо в Крым по внебиржевым договорам.
По оценке трейдера, текущих запасов топлива в Крыму с учетом сезонного снижения спроса должно хватить примерно на месяц. Позиция по дизтопливу устойчивая, по бензину — острая, уточнил Виктор Костюков.
Один из участников рынка добавляет, что трейдеры смогут закупать топливо для Крыма и с НПЗ других компаний, помимо «Роснефти», но цена будет выше
Юрий Барсуков; Вадим Никифоров, Симферополь