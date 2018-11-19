Стало известно, как будет выглядеть новый плацкартный вагон РЖД

Источник: РИА Новости

Глава железнодорожной монополии в начале октября рассказывал журналистам, что с разработчиками подвижного состава обсуждается создание на базе общих и плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, или места капсульного типа.

Согласно фотографиям, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства.

Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение.

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Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, сами полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — в цветах светлого дерева. В туалетах — гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, встроенный фен для рук.

Представитель РЖД подтвердил РИА Новости подлинность фотографий, отметив при этом, что компания позиционирует этот проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами.

«Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность. Основная идея при разработке новых модульных вагонов — это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира», — сообщили в пресс-службе РЖД.