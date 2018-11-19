Минфин не прорабатывает вопрос о введении акциза на колбасу

Источник: РИА "Новости"

«В Минфине не видели предложений о введении акциза на переработанные мясопродукты. В ведомстве этот вопрос не прорабатывается», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза, RNS сообщили, что не получали проекты документов о введении акциза на переработанные мясопродукты. При этом в ведомстве добавили, что не считают данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для потребителей.