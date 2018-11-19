Санкт-Петербургская биржа предложила ужесточить торги топливом

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подготовила и направила регуляторам дополнительные предложения об ужесточении торгов топливом. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Биржа, в частности, предлагает предоставить ей право полностью или частично приостанавливать доступ участников к торгам без возможности взыскания убытков.

Предлагается также возложить на ЦБ надзорные функции за участниками торгов и ввести обязательное лицензирование брокерской деятельности на биржевом товарном рынке. Кроме того, биржа предлагает позволить государственным и муниципальным заказчикам совершать закупки на торгах и прорабатывает возможность введения новых режимов торгов, в частности, дискретных аукционов. «Ведомости» направили запрос ЦБ.

Некоторые применяемые трейдерами практики очевидно требуют правовой оценки и нормативного урегулирования, заявила биржа. «Ряд формально легитимных, но тем не менее некорректных рыночных методов должны стать предметом обсуждения между регуляторами и участниками рынка», — отмечается в сообщении. В отдельных случаях, следует из него, биржа намерена привлечь к рассмотрению и правоохранительные органы.

В конце октября «Роснефть» предложила проанализировать «прозрачность совершения сделок на бирже с целью исключения манипулирования и совершения сделок с заранее согласованными условиями и заведомо известными участниками, исключив вмешательство в биржевые процессы интересантов». «Я приведу пример одного из регионов, где у нас шесть АЗС из в целом 300 работающих, — говорил главный исполнительный директор “Роснефти” Игорь Сечин в интервью “Коммерсантъ FM”. — Там ценообразование идет по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также еще десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети. Поразительная вещь. И сделки на бирже происходят в интересах только этих компаний».

Некоторые трейдеры скупают бензин и нефтепродукты на бирже и отправляют их за рубеж, жаловался «Ведомостям» один из нефтяников: у трейдеров нет обязательств перед правительством поставлять на внутренний рынок часть купленного топлива, «спекулянты» могут отправлять его на экспорт или перепродавать самим нефтяникам для поставки на АЗС.

В связи с этим правительство решило ввести «предквалификацию» участников торгов топливом, и до 31 марта 2019 г. допускать к ним планируется только сети АЗС, конечных промышленных и сельскохозяйственных мелкооптовых потребителей. Правительство поручило ФАС, Центробанку и СПбМТСБ подготовить предложения, как, изменив правила торговли нефтепродуктами, исключить спекулятивные сделки на внутреннем рынке.

В минувший четверг и пятницу «Роснефть» не стала выставдять на биржевые торги бензин, дизтопливо и авиакеросина, сохранив лишь реализацию мазута. «Роснефть» — главный продавец на бирже, на ее долю приходится 30−40% предложения на СПбМТСБ, по данным биржи. Цены на СПбМТСБ по итогам торгов в пятницу выросли на 1,5−3%. В понедельник министр энергетики Александр Новак сообщил, что от «Роснефти» поступили разумные предложения о регулировании работы СПбМТСБ. «Эти предложения проработаны, ФАС и ЦБ направили эти предложения бирже. И биржа фактически корректирует свою работу», — сказал министр.