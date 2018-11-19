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12:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Медведев: победителей в торговой войне не будет

Торговая война в мире уже идет, и в ней не будет победителей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего визита во Вьетнам. По его словам, мировая торговая система поставлена под удар в результате действий ряда стран, прежде всего, США.

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Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Мы являемся все свидетелями того, что эта война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать, с другой стороны — приносит издержки всей мировой торговле», — сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).

Напомним, в 2018 году США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из других стран. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. В августе Россия ввела новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров. Под действие пошлин попадало оборудование, инструменты для обработки металлов и бурения горных пород, оптоволокно и транспорт для перевозки грузов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наибольшее развитие получили торговые споры между США и Китаем. Они продолжают наращивать объемы товаров, которые облагаются взаимными пошлинами. В январе Вашингтон собирается повысить пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

Следите за развитием темы«Торговые войны»
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