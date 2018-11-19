Дмитрий Медведев: победителей в торговой войне не будет
Торговая война в мире уже идет, и в ней не будет победителей, заявил
Торговая война в мире уже идет, и в ней не будет победителей, заявил
«Мы являемся все свидетелями того, что эта война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать, с другой стороны — приносит издержки всей мировой торговле», — сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).
Напомним, в 2018 году США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из других стран. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. В августе Россия ввела новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров. Под действие пошлин попадало оборудование, инструменты для обработки металлов и бурения горных пород, оптоволокно и транспорт для перевозки грузов.
Наибольшее развитие получили торговые споры между США и Китаем. Они продолжают наращивать объемы товаров, которые облагаются взаимными пошлинами. В январе Вашингтон собирается повысить пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.