Дмитрий Медведев: победителей в торговой войне не будет

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Мы являемся все свидетелями того, что эта война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать, с другой стороны — приносит издержки всей мировой торговле», — сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).

Напомним, в 2018 году США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из других стран. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. В августе Россия ввела новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров. Под действие пошлин попадало оборудование, инструменты для обработки металлов и бурения горных пород, оптоволокно и транспорт для перевозки грузов.

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