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12:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр стратегических разработок перешел под крыло Минэкономики

Максим Орешкин сменил Алексея Кудрина на посту председателя совета ЦСР.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава Минэкономики Максим Орешкин стал новым председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР). С 2016 года этот пост занимал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, часть предложений центра вошли в стратегию развития России на 2018−2024 годы. Минэкономики, которое неформально взяло на себя выполнение национальных целей майских указов, на своей площадке еще и консолидирует аналитику ЦСР.

«Сегодня я сложил свои полномочия на посту главы совета фонда “Центр стратегических разработок”», — сообщил в понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании совета фонда. Пост председателя совета ЦСР занял глава Минэкономики Максим Орешкин.

Алексей Кудрин, назначенный главой Счетной палаты в мае, руководил центром с 2016 года. За это время ЦСР подготовил по поручению Владимира Путина свой вариант стратегии развития РФ до 2024 года. Часть предложений ЦСР в итоге была учтена при разработке нового майского указа.

По сути, в новой конфигурации ЦСР возвращается к старой схеме своей работы, когда центр, созданный в 1999 году по инициативе президента, возглавлял министр экономики. При первом руководителе ЦСР — Германе Грефе центр участвовал в подготовке стратегии социально-экономического развития РФ до 2010 года, которая легла в основу экономической политики Владимира Путина. Герман Греф, который в 2000 году стал главой Минэкономики, оставался в то время и председателем совета ЦСР.

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«Если говорить о дальнейшей судьбе ЦСР, то он останется важной площадкой для дискуссий», — подчеркнул глава Минэкономики. Что касается стратегических и среднесрочных задач, то, по его словам, они связаны с тем, как будет развиваться Россия в среднесрочной перспективе, а также с тем, как достигаются те национальные цели развития, которые установлены указом президента. «Будет вопрос мониторинга этой динамики. Главное — это анализ того, как мы движемся», — сказал Максим Орешкин, отметив, что работа будет вестись по всем основным направлениям.

О том, что Алексея Кудрина на посту председателя совета ЦСР может сменить Максим Орешкин, стало известно в сентябре. При этом, как ранее подчеркивал Алексей Кудрин, ЦСР будет работать с заказами и поручениями правительства. Минэкономики в середине октября вошло в состав учредителей центра, премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минэкономики осуществляет функции и полномочия учредителя фонда ЦСР от имени РФ.

Дарья Николаева

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