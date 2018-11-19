Центр стратегических разработок перешел под крыло Минэкономики
Максим Орешкин сменил Алексея Кудрина на посту председателя совета ЦСР.
Максим Орешкин сменил Алексея Кудрина на посту председателя совета ЦСР.
Глава Минэкономики Максим Орешкин стал новым председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР). С 2016 года этот пост занимал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, часть предложений центра вошли в стратегию развития России на 2018−2024 годы. Минэкономики, которое неформально взяло на себя выполнение национальных целей майских указов, на своей площадке еще и консолидирует аналитику ЦСР.
«Сегодня я сложил свои полномочия на посту главы совета фонда “Центр стратегических разработок”», — сообщил в понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании совета фонда. Пост председателя совета ЦСР занял глава Минэкономики Максим Орешкин.
По сути, в новой конфигурации ЦСР возвращается к старой схеме своей работы, когда центр, созданный в 1999 году по инициативе президента, возглавлял министр экономики. При первом руководителе ЦСР — Германе Грефе центр участвовал в подготовке стратегии
«Если говорить о дальнейшей судьбе ЦСР, то он останется важной площадкой для дискуссий», — подчеркнул глава Минэкономики. Что касается стратегических и среднесрочных задач, то, по его словам, они связаны с тем, как будет развиваться Россия в среднесрочной перспективе, а также с тем, как достигаются те национальные цели развития, которые установлены указом президента. «Будет вопрос мониторинга этой динамики. Главное — это анализ того, как мы движемся», — сказал Максим Орешкин, отметив, что работа будет вестись по всем основным направлениям.
О том, что Алексея Кудрина на посту председателя совета ЦСР может сменить Максим Орешкин, стало известно в сентябре. При этом, как ранее подчеркивал Алексей Кудрин, ЦСР будет работать с заказами и поручениями правительства. Минэкономики в середине октября вошло в состав учредителей центра, премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минэкономики осуществляет функции и полномочия учредителя фонда ЦСР от имени РФ.
Дарья Николаева