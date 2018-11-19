«Роснефть» частично возобновила продажу топлива на бирже
Как и предполагал «Ъ», «Роснефть» возобновила продажу нефтепродуктов на
Как и предполагал «Ъ», «Роснефть» возобновила продажу нефтепродуктов на
«“Роснефть” вернулась, но сделки мелкие и только адресные», — сказал один из собеседников агентства. «Но это все равно изменение ситуации, в четверг и пятницу и этого не было», — отметил другой трейдер.
Напомним, «Роснефть» полностью прекратила торги моторным топливом на
Как сообщал «Ъ», уже 16 ноября
Подробнее — в публикации «Ъ» «Крым качает бензин».
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