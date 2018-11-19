«Роснефть» частично возобновила продажу топлива на бирже

Источник: Reuters

«“Роснефть” вернулась, но сделки мелкие и только адресные», — сказал один из собеседников агентства. «Но это все равно изменение ситуации, в четверг и пятницу и этого не было», — отметил другой трейдер.

Напомним, «Роснефть» полностью прекратила торги моторным топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 15 ноября. Предполагалось, что таким образом глава компании Игорь Сечин начал исполнять свою угрозу «серьезно разобраться» с независимыми АЗС, которые закупают топливо на этой бирже.

Как сообщал «Ъ», уже 16 ноября вице-премьер Дмитрий Козак и глава «Роснефти» Игорь Сечин договорились, что компания вернется на биржу. Одной из причины возвращения госкомпании на торги стали риски, связанные с топливным обеспечением Крыма.