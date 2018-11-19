Контрафактных и контрабандных сигарет стало вдвое больше

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В третьем квартале 2018 года доля сигарет, продающихся без российских акцизов (контрафактная и контрабандная продукция) выросла до 8,4 процента от общего объема российского рынка против 4,5 процента в июле-сентябре 2017 года.

Двукратный рост нелегального рынка объясняют растущим притоком более дешевых сигарет из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) и дальнего зарубежья. Также в исследовании отмечается стремительное распространение нелегальной продукции, находящейся в обороте без акцизной марки или с подозрительной акцизной маркой, «включая сигареты, на которых не указан ни адрес производства, ни наименование производителя». Доля таких сигарет за год выросла практически в три раза.

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Эксперты отмечают быстрый рост доли нелегальных сигарет на территориях, примыкающих к границам с Белоруссией и Казахстаном, где цены на табачную продукцию заметно ниже российских.

«Лидер антирейтинга среди крупных городов (от 500 000 человек) — Ростов-на-Дону, где каждая третья выкуренная сигарета имеет нелегальное происхождение. В Новокузнецке на нелегальные сигареты приходится 21,5 процента продаж табака, а в Пензе и Омске — свыше 15 процентов», — говорится в отчете NIelsen.

С 1 июля 2018 года в России на 10 процентов подняли ставку акциза на сигареты и папиросы. С 1,56 тысячи рублей за тысячу штук до 1,718 тысячи рублей плюс 14,5 процента расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но составляет не менее 2,3 тысячи рублей за тысячу штук.