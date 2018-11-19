Цены на топливо на бирже снизились на фоне возобновления торгов «Роснефтью»

Источник: Reuters

По данным биржи (торги в секции нефтепродуктов завершились в 13:45 мск), бензин марки Аи-95 снизился в цене на 0,5% — до 52,2 тыс. рублей за тонну. Дизель межсезонных сортов подешевел на 0,34% — до 49,2 тыс. рублей за тонну, дизель зимних сортов поднялся в цене на 0,14% — до 56,1 тыс. рублей.

Новость Крым качает бензин

Объем торгов составил 72 тыс. тонн, в денежном выражении — 3,2 млрд рублей, что сопоставимо с уровнями пятничных торгов (72,8 тыс. тонн и 3,4 млрд рублей).

В понедельник «Роснефть», которая игнорировала торги в четверг и пятницу, частично возобновила участие, сообщали ТАСС участники торгов, а позже подтвердила и сама компания. Компания совершала адресные сделки с крупными промышленными потребителями и розничными сетями АЗС, реализующими топливо конечным потребителям, сообщали ТАСС в компании.

««Роснефть» сегодня продала порядка 8 тыс. тонн по адресным сделкам, — сказал агентству один из участников торгов. По данным биржи, по адресным сделкам в понедельник было заключено 25 договоров на 7,98 тыс. тонн на общую сумму 428,2 млн рублей.

По мнению трейдеров, цена на топливо снижалась в понедельник на ожиданиях того, что «Роснефть» вернется к торгам.

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