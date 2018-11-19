Японские СМИ узнали подробности дела Карлоса Гона

Источник: Reuters

По итогам 2016 финансового года топ-менеджер получил в качестве вознаграждения почти 1,1 млрд иен (около $9,7 млн). Однако в отчетах была указана другая сумма — 730 млн иен, сообщает телеканал.

По данным японского информагентство Kyodo, Гона и член совета директоров Nissan Грег Келли подозревают в нарушении финансового законодательства для уклонения от уплаты налогов.

В течение пяти лет, начиная с 2011 г., они занизили информацию о полученном денежном вознаграждении на общую сумму 50 млрд иен (около $446,4 млн по текущему курсу), отмечает агентство.

Nissan провел внутреннее расследование. В ходе него было обнаружено, что на протяжении многих лет Гон и Келли указывали в декларации, подаваемой Токийской фондовой бирже, сумму вознаграждения «ниже, чем было на самом деле», отмечается в пресс-релизе Nissan. Nissan предложит на ближайшем заседании совета директоров отправить в отставку Гона с поста президента и председателя совета, также будет предложено лишить полномочий члена совета директоров Грега Келли.

По информации источников NHK и газеты Asahi Shimbun, в штаб-квартире Nissan в Йокогаме (недалеко от Токио) в понедельник вечером начались обыски.

Ранее японская газета Yomiuri сообщила, что прокуроры задержали Гона после допроса. На него топ-менеджер явился добровольно, отмечала газета.