Японские СМИ узнали подробности дела Карлоса Гона
В Японии арестовали председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, передает японский телеканал NHK. По его информации, Гона подозревают в нарушении закона о финансовых инструментах.
В Японии арестовали председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона, передает японский телеканал NHK. По его информации, Гона подозревают в нарушении закона о финансовых инструментах.
По итогам 2016 финансового года
По данным японского информагентство Kyodo, Гона и член совета директоров Nissan Грег Келли подозревают в нарушении финансового законодательства для уклонения от уплаты налогов.
Nissan провел внутреннее расследование. В ходе него было обнаружено, что на протяжении многих лет Гон и Келли указывали в декларации, подаваемой Токийской фондовой бирже, сумму вознаграждения «ниже, чем было на самом деле», отмечается в
Ранее японская газета Yomiuri сообщила, что прокуроры задержали Гона после допроса. На него
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