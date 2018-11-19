Что будет, если не заплатить налоги до декабря?
До 1 декабря россияне должны заплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.
До 1 декабря россияне должны заплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.
Поскольку в этом году этот день выпал на субботу, то в соответствии с Налоговым кодексом крайний срок оплаты переносится на первый рабочий день — 3 декабря.
Те, кто не получил налоговое уведомление в бумажном виде, могут найти квитанцию в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Квитанцию можно оплатить любым способом — на сайте ФНС, через Госуслуги, через
Начисление пеней
Собственно, основное, что вас ждет — это пени. Их вам начнут начислять, если вы не успеете оплатить налоги до 3 декабря (п. 19 постановления Пленума ВАС РФ от
Сумма пеней рассчитывается по следующей формуле:
Пеня = (Неуплаченная сумма налога * ставку рефинансирования / 300) * Количество дней просрочки.
Штраф
Тем, кто уклоняется от уплаты налогов, помимо счетов за предыдущие неоплаченные годы, Федеральная налоговая служба (ФНС) выставит штраф в размере 20% от суммы годового платежа. С 1 января 2017 года гражданин, который владеет недвижимостью и (или) автомобилем, обязан сообщить о своем имуществе самостоятельно. Если он не получил уведомление об уплате налога и не сообщил сведения о своей недвижимости или транспортных средствах налоговой, то согласно пункту 3 статьи 129.1 Налогового Кодекса РФ ему грозит штраф.
Взыскание налогов через суд
Налоговая служба может взыскать налоги через суд после истечения срока исполнения требования (3 года) об уплате налога. Если налогоплательщик получил квитанцию в 2018 году, то взыскать деньги с него через суд можно только за 2015−2017 годы. Требовать денег за предыдущие просрочки налоговая не имеет права. (п. 1 ст. 48 НК РФ).
Невыезд за границу
Должника могут не выпустить за границу
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