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16:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Что будет, если не заплатить налоги до декабря?

До 1 декабря россияне должны заплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.

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Источник: РИА "Новости"
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Поскольку в этом году этот день выпал на субботу, то в соответствии с Налоговым кодексом крайний срок оплаты переносится на первый рабочий день — 3 декабря.

Те, кто не получил налоговое уведомление в бумажном виде, могут найти квитанцию в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Квитанцию можно оплатить любым способом — на сайте ФНС, через Госуслуги, через интернет-банкинг или же в банке. Если же квитанции нет ни в бумажном виде, ни в личном кабинете, то тогда следует направить письменное обращение в адрес налоговой службы по месту жительства с просьбой предоставить такое уведомление.

Что будет, если не заплатить?

Начисление пеней

Собственно, основное, что вас ждет — это пени. Их вам начнут начислять, если вы не успеете оплатить налоги до 3 декабря (п. 19 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).

Сумма пеней рассчитывается по следующей формуле:

Пеня = (Неуплаченная сумма налога * ставку рефинансирования / 300) * Количество дней просрочки.

Штраф

Тем, кто уклоняется от уплаты налогов, помимо счетов за предыдущие неоплаченные годы, Федеральная налоговая служба (ФНС) выставит штраф в размере 20% от суммы годового платежа. С 1 января 2017 года гражданин, который владеет недвижимостью и (или) автомобилем, обязан сообщить о своем имуществе самостоятельно. Если он не получил уведомление об уплате налога и не сообщил сведения о своей недвижимости или транспортных средствах налоговой, то согласно пункту 3 статьи 129.1 Налогового Кодекса РФ ему грозит штраф.

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Взыскание налогов через суд

Налоговая служба может взыскать налоги через суд после истечения срока исполнения требования (3 года) об уплате налога. Если налогоплательщик получил квитанцию в 2018 году, то взыскать деньги с него через суд можно только за 2015−2017 годы. Требовать денег за предыдущие просрочки налоговая не имеет права. (п. 1 ст. 48 НК РФ).

Невыезд за границу

Должника могут не выпустить за границу из-за долгов по налогам, если суд вынесет решение о взыскании задолженности, а судебный пристав выдаст постановление о запрете выезда. Начать исполнительное производство пристав имеет право, если долги по налогам превышают сумму в 30 000 рублей, в некоторых случаях — 10 000 рублей (ст. 67 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве»).

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