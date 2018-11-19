«Роснефть» вернулась на биржу
Но проводит только адресные сделки.
Но проводит только адресные сделки.
«Роснефть» подтвердила частичное возобновление продаж нефтепродуктов на
Как и предполагал «Ъ», 19 ноября «Роснефть» возобновила продажи топлива на СПбМТСБ. В начале дня об этом стало известно со ссылкой на источники, а затем представитель компании подтвердил ТАСС, что она заключает «адресные сделки с крупными промышленными потребителями и розничными сетями АЗС». «Это лучше чем ничего, но ''Роснефть'' теперь продает топливо на бирже тем, кого считает конечным потребителем: промышленным потребителям,
«Роснефть» — крупнейший поставщик топлива на российский рынок. Компания без объяснения причин прекратила торги на СПбМТСБ 15 ноября, спровоцировав напряжение среди независимых участников рынка топлива. Буквально накануне в интервью «Ъ FM» глава компании Игорь Сечин резко критиковал независимые АЗС, подчеркивая, что их действия приводят к росту цен для конечных потребителей и обещая «разобраться». Представители независимых АЗС в свою очередь утверждают, что торговые практики крупных нефтедобытчиков вместе с действиями федерального правительства по сдерживанию роста цен на автозаправках могут привести к уходу с рынка независимых автозаправщиков.
Однако уйти с биржи оказалось не так просто: по данным «Ъ», уже 16 ноября
Глава Крыма Сергей Аксенов 19 ноября подтвердил информацию «Ъ» о том, что обратился к Дмитрию Козаку с просьбой урегулировать вопрос поставок топлива на полуострове. В частности, уточнил господин Аксенов, речь идет об определении «единой крупной компании, которая поставляла бы на полуостров нефтепродукты без посредников». «У нас ни одного крупного игрока нет, — подчеркнул чиновник.— Была информация, что ряд компаний ушли с биржи. Мы предлагали наладить прямые поставки в связи с тем, что, как сообщили в прессе, на бирже есть посредники, и это явилось основанием завышения цен. Мы попросили правительство проработать для нас отдельный инструмент».
Не прошел без последствий демарш «Роснефти» и для самой биржи: она выпустила заявление, предложив ужесточить регулирование торгов. В частности, речь идет о предоставлении надзорных функций ЦБ, введении обязательного лицензирования брокерской деятельности, предоставлении бирже право полностью или частично прекращать доступ к торгам без возможности взыскания участниками убытков. Также среди идей возможность предоставить муниципальным и государственным компаниям—потребителям топлива право на приобретение нефтепродуктов через биржу в рамках законодательства о госзакупках. В СПбМТСБ считают, что проблемы рынка обострились в условиях «недостаточной ликвидности торгов по причине снижения предложения» и надеются на участие в торгах «всех российских вертикально интегрированных компаний».
Герман Костринский