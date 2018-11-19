«Роснефть» вернулась на биржу

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«Роснефть» подтвердила частичное возобновление продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после остановки торгов в конце прошлой недели. Одной из причин быстрого сворачивания демарша стала угроза дефицита топлива в Крыму, которую уже официально признали власти региона. В результате в ближайшее время может начаться обсуждение изменения структуры топливного рынка полуострова, а также правил работы биржи.

Как и предполагал «Ъ», 19 ноября «Роснефть» возобновила продажи топлива на СПбМТСБ. В начале дня об этом стало известно со ссылкой на источники, а затем представитель компании подтвердил ТАСС, что она заключает «адресные сделки с крупными промышленными потребителями и розничными сетями АЗС». «Это лучше чем ничего, но ''Роснефть'' теперь продает топливо на бирже тем, кого считает конечным потребителем: промышленным потребителям, вертикально-интегрированным компаниям, которые закупают на бирже, если им не хватает», — уточнил ПРАЙМ президент «Российского топливного союза» (РТС) Евгений Аркуша, отметив, что цены на бирже пошли вниз.

«Роснефть» — крупнейший поставщик топлива на российский рынок. Компания без объяснения причин прекратила торги на СПбМТСБ 15 ноября, спровоцировав напряжение среди независимых участников рынка топлива. Буквально накануне в интервью «Ъ FM» глава компании Игорь Сечин резко критиковал независимые АЗС, подчеркивая, что их действия приводят к росту цен для конечных потребителей и обещая «разобраться». Представители независимых АЗС в свою очередь утверждают, что торговые практики крупных нефтедобытчиков вместе с действиями федерального правительства по сдерживанию роста цен на автозаправках могут привести к уходу с рынка независимых автозаправщиков.

Однако уйти с биржи оказалось не так просто: по данным «Ъ», уже 16 ноября вице-премьер федерального правительства Дмитрий Козак и Игорь Сечин договорились о возвращении нефтяной компании к торгам. Одной из причин стал возможный коллапс на рынке нефтепродуктов на полуострове. Крупные нефтекомпании не работают в Крыму, так как он находится под санкциями ЕС и США. Регион получает топливо через биржу, а главным поставщиком нефтепродуктов выступает «Роснефть», так как ее НПЗ ближе всего. Поставки с нефтезаводов других крупных компаний приведут к удорожанию продукции из-за логистических расходов.

Глава Крыма Сергей Аксенов 19 ноября подтвердил информацию «Ъ» о том, что обратился к Дмитрию Козаку с просьбой урегулировать вопрос поставок топлива на полуострове. В частности, уточнил господин Аксенов, речь идет об определении «единой крупной компании, которая поставляла бы на полуостров нефтепродукты без посредников». «У нас ни одного крупного игрока нет, — подчеркнул чиновник.— Была информация, что ряд компаний ушли с биржи. Мы предлагали наладить прямые поставки в связи с тем, что, как сообщили в прессе, на бирже есть посредники, и это явилось основанием завышения цен. Мы попросили правительство проработать для нас отдельный инструмент».

Не прошел без последствий демарш «Роснефти» и для самой биржи: она выпустила заявление, предложив ужесточить регулирование торгов. В частности, речь идет о предоставлении надзорных функций ЦБ, введении обязательного лицензирования брокерской деятельности, предоставлении бирже право полностью или частично прекращать доступ к торгам без возможности взыскания участниками убытков. Также среди идей возможность предоставить муниципальным и государственным компаниям—потребителям топлива право на приобретение нефтепродуктов через биржу в рамках законодательства о госзакупках. В СПбМТСБ считают, что проблемы рынка обострились в условиях «недостаточной ликвидности торгов по причине снижения предложения» и надеются на участие в торгах «всех российских вертикально интегрированных компаний».