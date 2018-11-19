«Чрезмерное хвастовство» — Медведева раскритиковали за «аграрную державу»

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Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщившего, что РФ превратилась в аграрную державу.

«Да, большую часть сельскохозяйственного экспорта России на данный момент составляет зерно, — сказал Колганов. — Другие продукты мы экспортируем в гораздо меньших количествах. Однако следует отметить, что мы всё-таки добились определённых сдвигов, а именно импортозамещения по продовольствию. В начале 2000-х была буквально катастрофическая зависимость от продовольственного импорта, которую сейчас мы существенно ослабили».

В то же время Колганов объяснил, что, рассуждая насчет аграрной державы, надо ориентироваться не только на статистику экспорта зерна.

«Вся проблема заключается в том, что Россия не только экспортёр, но и импортёр зерна, — уточнил экономист. — Россия практически прекратила производство твёрдых сортов пшеницы. Она резко сократила количество производства пшеницы хлебопекарных сортов. Мягкую пшеницу первого и второго классов мы практически не производим. Твердую пшеницу мы практически не производим, и из пшеницы хлебопекарных сортов мы производим только третий класс в основном. Но даже и его не хватает, и поэтому качество наших хлебобулочных изделий не слишком хорошее. Экспортируем мы в основном пшеницу четвертого и пятого классов, то есть кормовую. Фуражное зерно».

По мнению Колганова, даже по сравнению с той не слишком блестящей ситуацией, которая была в СССР с зерновым производством, российское зерновое производство деградировало.

«Оно несколько выросло количественно, но за счёт резкого сокращения производства качественной пшеницы и увеличения производства низкокачественной, — констатировал эксперт. — Я не отрицаю определённых успехов. Нам удалось поднять сельское хозяйство. И мы выкарабкались. Но насчёт аграрной державы — это чрезмерное хвастовство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам своей поездки в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам заявил, что за последнее десятилетие Россия превратилась в сильного игрока на международном рынке продовольствия. По словам главы российского правительства, Россия постепенно превращается в «современную аграрную державу».