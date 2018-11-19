Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История временно бездомных животных в одном видео
Дорожные знаки, которые выглядят как издевка (реальные примеры)
Фонд соцстрахования увеличит размер декретных в 2019 году
Анастасия Волочкова оконфузилась на сцене (видео)
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома (видео)
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Как Кононов меняет «Спартак»
Corriere dello Sport: Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Путин зашел в аптеку и попросил пригласить заведующую
Погиб депутат, член партии «Единая Россия»
Новейшее российское оружие “ужасающее” - экс-глава ВС Британии
"Убитые" 100 кв м: что оставил в наследство Осин
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
8Самые смешные фотографии дикой природы
17:08 (мск), источник: ИА REGNUM

«Чрезмерное хвастовство» — Медведева раскритиковали за «аграрную державу»

Ситуация с российским зерновым экспортом выглядит не столь радужно, как это может показаться, если ориентироваться только на статистику вывоза пшеницы для продажи на внешних рынках.

Наверх
Источник: Reuters

Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщившего, что РФ превратилась в аграрную державу.

«Да, большую часть сельскохозяйственного экспорта России на данный момент составляет зерно, — сказал Колганов. — Другие продукты мы экспортируем в гораздо меньших количествах. Однако следует отметить, что мы всё-таки добились определённых сдвигов, а именно импортозамещения по продовольствию. В начале 2000-х была буквально катастрофическая зависимость от продовольственного импорта, которую сейчас мы существенно ослабили».

В то же время Колганов объяснил, что, рассуждая насчет аграрной державы, надо ориентироваться не только на статистику экспорта зерна.

«Вся проблема заключается в том, что Россия не только экспортёр, но и импортёр зерна, — уточнил экономист. —  Россия практически прекратила производство твёрдых сортов пшеницы. Она резко сократила количество производства пшеницы хлебопекарных сортов. Мягкую пшеницу первого и второго классов мы практически не производим. Твердую пшеницу мы практически не производим, и из пшеницы хлебопекарных сортов мы производим только третий класс в основном. Но даже и его не хватает, и поэтому качество наших хлебобулочных изделий не слишком хорошее. Экспортируем мы в основном пшеницу четвертого и пятого классов, то есть кормовую. Фуражное зерно».

По мнению Колганова, даже по сравнению с той не слишком блестящей ситуацией, которая была в СССР с зерновым производством, российское зерновое производство деградировало.

«Оно несколько выросло количественно, но за счёт резкого сокращения производства качественной пшеницы и увеличения производства низкокачественной, — констатировал эксперт. — Я не отрицаю определённых успехов. Нам удалось поднять сельское хозяйство. И мы выкарабкались. Но насчёт аграрной державы — это чрезмерное хвастовство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам своей поездки в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам заявил, что за последнее десятилетие Россия превратилась в сильного игрока на международном рынке продовольствия. По словам главы российского правительства, Россия постепенно превращается в «современную аграрную державу».

«Если ещё лет 10−15 назад мы мало что могли предложить на международном рынке продовольствия, то сейчас мы такой очень сильный игрок», — подчеркнул Медведев.

Медведев: в идущей в мире торговой войне не будет победителей
Во время загрузки произошла ошибка.
13:42 (мск)© Ньюстюб
National Interest: Трамп толкает союзников США в объятия России и Китая
Россия завершила строительство морской части «Турецкого потока»
Что будет, если не заплатить налоги до декабря?
В соцсетях высмеяли тоску по прошлому без телефонов (фото)
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
Ученые раскрыли «пикантную» тайну вомбатов
На входе в больницу установили 14 статуй детей в утробе (фото)
Постоянно опаздывающий игрок получил ультиматум от «Барселоны»
Спорт
А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе В воскресенье стартовал заключительный тур группового этапа нового всеевропейского турнира
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В Японии арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi Задержание Карлоса Гона стало результатом внутреннего расследования, которое против топ-менеджера велось в компании Nissan
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Какие тайны хранит Центральный телеграф (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Пять самых известных долгостроев
Дети
Сергей Безруков впервые вывел в свет 2-летнюю дочь Поклонники спорят, на кого больше похожа Маша (фото)
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь