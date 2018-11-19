В «Единой России» не согласны с введением акцизов на колбасу

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав поддержал предложение экспертного совета при правительстве ввести налог на продукты переработки красного мяса, к которым относятся колбасы и сосиски. В случае введения нового акциза килограмм докторской колбасы может подорожать в среднем на 160 рублей, отмечается в сообщении издания. В Минсельхозе выступили против этой инициативы.

«На мой взгляд, начинать стоит с тотального удаления с полок и прилавков магазинов фальсифицированных и контрафактных товаров, с упрощения доступа в розничные сети продуктов наших фермеров и других локальных производителей, с пропаганды моды на здоровое, при этом доступное, питание. Инициатива по дополнительному акцизу на колбасы, сосиски и другое переработанное красное мясо вряд ли окажет положительное влияние на ситуацию с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом», — приводит слова Кувычко пресс-служба «Единой России» в понедельник.

По мнению депутата, надо вводить правильное, сбалансированное питание в учебных, социальных и лечебных учреждениях, продавать качественные продукты, создавать доступную инфраструктуру для ведения здорового образа жизни.