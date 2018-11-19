Китай максимально опустил цены на бензин

Источник: Reuters

«С 00:00 16 ноября стоимость тонны бензина снижается на 510 юаней (на 73,5 доллара), дизельного топлива — на 490 юаней», — приводит агентство сообщение Государственного комитета по делам развития и реформ.

«Синьхуа» отмечает, что стоимость бензина упала до абсолютного минимума за последние четыре года, при этом абсолютных значений не приводится.

Власти пересмотрели стоимость нефтепродуктов в связи с резким обвалом нефтяных котировок, вызванным неопределенностью на рынке из-за позиции ОПЕК о сокращении добычи, а также наращиванием добычи в США. Госкомитет Китая требует от трех крупнейших компаний — PetroChina, Sinopec и CNOOC — бесперебойно поставлять бензин в соответствии с ценовой политикой государства.

Стоимость литра бензина в Китае с 12 по 18 ноября составляла 8,18 юаня, что составляет 1,18 доллара, или около 78,18 рубля, за литр.

По итогам последнего решения госкомитета цена литра бензина снизится на 4 цзяо, то есть составит 7,78 юаня, или 73,91 рубля за литр.