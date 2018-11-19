Китай максимально опустил цены на бензин
Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщает государственное агентство «Синьхуа».
Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщает государственное агентство «Синьхуа».
«С 00:00 16 ноября стоимость тонны бензина снижается на 510 юаней (на 73,5 доллара), дизельного топлива — на 490 юаней», — приводит агентство сообщение Государственного комитета по делам развития и реформ.
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По итогам последнего решения госкомитета цена литра бензина снизится на 4 цзяо, то есть составит 7,78 юаня, или 73,91 рубля за литр.
Российские власти не считают, что падение цен на нефть является достаточным фактором для того, чтобы снизить стоимость бензина. В то же время