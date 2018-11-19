Во «ВКонтакте» появилась возможность скачать данные своего профиля

Источник: РИА "Новости"

«Не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах “ВКонтакте”. Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве», — сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

По его словам, новая функция даст возможность в любой момент получить «наиболее полное и наглядное представление» о том, какие данные сохраняются на серверах.

В настоящее время выгрузка данных работает в тестовом режиме. Пользователи также могут воспользоваться персональным ключом OpenPGP, чтобы зашифровать выгружаемый файл.