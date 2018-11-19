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19:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Во «ВКонтакте» появилась возможность скачать данные своего профиля

Пользователи «ВКонтакте» получили возможность скачивать данные о них, собранные социальной сетью.

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Источник: РИА "Новости"

«Не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах “ВКонтакте”. Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве», — сообщил управляющий директор компании Андрей Рогозов.

По его словам, новая функция даст возможность в любой момент получить «наиболее полное и наглядное представление» о том, какие данные сохраняются на серверах.

В настоящее время выгрузка данных работает в тестовом режиме. Пользователи также могут воспользоваться персональным ключом OpenPGP, чтобы зашифровать выгружаемый файл.

На территории Евросоюза весной вступил в силу закон о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Граждане и резиденты Евросоюза имеют право запросить данные, которые собрала соцсеть, а также потребовать удалить их. «ВКонтакте» пообещала предоставить эти данные всем своим пользователям, а не только пользователям на территории ЕС.

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