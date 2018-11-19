В России нет дефицита топлива, заявили в «Роснефти»

Источник: РИА Новости

«Ажиотаж, развернувшийся вокруг темы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, искусственно подогревается недобросовестными игроками. Проблем с обеспечением топливом потребителей, как и дефицита топлива в стране нет», — говорится в материале.

Как отмечается в сообщении, «Роснефть» является лидером на российском рынке, обеспечивая до 40% внутреннего потребления автомобильных топлив и лидером биржевой торговли: по итогам октября бензинов реализовано 19% от производства при нормативе 10%, по дизелю — 8% от производства при нормативе 5%.

«С 15 ноября 2018 года “Роснефть” существенно нарастила объемы поставок автомобильных бензинов и дизеля на внутренний рынок, неукоснительно соблюдая достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года и перевыполняя нормативы поставок», — отмечается в сообщении.

Так, по итогам ноября объем поставок ПАО «НК «Роснефть» на внутренний рынок составил 110% от норматива, установленного в соглашении.