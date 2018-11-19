Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест по советским мультфильмам. Кто вы из мультяшных псов?
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Как спасти родственника с сердечной недостаточностью: инструкция
Анастасия Волочкова оконфузилась на сцене (видео)
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома (видео)
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Глава Ла Лиги призвал исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из ЛЧ
Кто все эти люди? Неожиданные новички сборной России по биатлону
Вид физических упражнений, которые опасны при проблемах с сердцем
Заблуждение о напитке: зря считают полезным
Новейшее российское оружие “ужасающее” - экс-глава ВС Британии
"Убитые" 100 кв м: что оставил в наследство Осин
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома (видео)
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
12Ледовое шоу
19:08 (мск), источник: РИА Новости

В России нет дефицита топлива, заявили в «Роснефти»

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Проблем с обеспечением потребителей и дефицита топлива в РФ нет, «Роснефть» с 15 ноября существенно увеличила поставки на внутренний рынок, говорится в заявлении компании.

Наверх
Источник: РИА Новости

«Ажиотаж, развернувшийся вокруг темы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, искусственно подогревается недобросовестными игроками. Проблем с обеспечением топливом потребителей, как и дефицита топлива в стране нет», — говорится в материале.

Как отмечается в сообщении, «Роснефть» является лидером на российском рынке, обеспечивая до 40% внутреннего потребления автомобильных топлив и лидером биржевой торговли: по итогам октября бензинов реализовано 19% от производства при нормативе 10%, по дизелю — 8% от производства при нормативе 5%.

Новость
«Роснефть» вернулась на биржу

«С 15 ноября 2018 года “Роснефть” существенно нарастила объемы поставок автомобильных бензинов и дизеля на внутренний рынок, неукоснительно соблюдая достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года и перевыполняя нормативы поставок», — отмечается в сообщении.

Так, по итогам ноября объем поставок ПАО «НК «Роснефть» на внутренний рынок составил 110% от норматива, установленного в соглашении.

«Роснефть», крупнейший производитель топлива в России, не осуществляла продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже 15 и 16 ноября, а в понедельник возобновила участие в биржевых торгах нефтепродуктами путем совершения адресных сделок. Компания указала, что совершает сделки с крупными промышленными потребителями и сетями АЗС, реализующими топливо конечным потребителям.

Справка
Повышение отменяется? О чем власти и нефтяники договорились по ценам на бензин

Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

Следите за развитием темы«В России резко выросли цены на бензин»
 Как пожары в США развеяли иллюзии россиян
Разин рассказал о последних днях Евгения Осина
Россия завершила строительство морской части «Турецкого потока»
Что будет, если не заплатить налоги до декабря?
«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать архив своих данных
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо
Астрономы открыли гигантского космического «головастика»
СМИ объяснили молчание Рыбки о «вмешательстве РФ в выборы в США»
Спорт
Как Кононов меняет «Спартак» Рассказываем о первой неделе на новом рабочем месте главного тренера московской команды
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В Японии арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi Задержание Карлоса Гона стало результатом внутреннего расследования, которое против топ-менеджера велось в компании Nissan
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
Пять причин посетить петербургские рынки
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Суд снял арест со счетов Петросяна для оплаты коммунальных услуг
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
Популярные темы на «Детях»
Баланс между ребенком и работой 299
Я- ужасная дочь 293
Позитивчика не желаете ли?))) 201
-Техника безопасности? Нет, не слышал.... 167
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь