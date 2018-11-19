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20:09 (мск), источник: Интерфакс

Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Франция планирует налагать на компании с гендерным разрывом в оплате труда штрафы в размере до 1% от общей суммы заработной платы, пишет The Wall Street Journal.

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Источник: AFP 2018

Согласно новому закону, с 1 января 2019 года компании должны будут сообщать ряд установленных правительством показателей, касающихся того, сколько они платят женщинам по сравнению с мужчинами. Фирмы, у которых будет зафиксирован разрыв в зарплатах, получат три года на исправление ситуации или будут оштрафованы.

Такая позиция является необычно жесткой даже для стран, которые оказывают давление на компании для ликвидации гендерного разрыва в оплате, отмечается в статье.

Вводя штрафы, Франция стремится создать «обязательства по достижению результатов», сказал министр труда страны Мюриэль Пеникуд в интервью WSJ. «Как будто я говорю компаниям, что вместо того, чтобы отдавать ваши деньги государству, отдайте их женщинам — это разумнее», — полагает он.

Франция была пионером в области улучшения условий труда для женщин. Страна одной из первых начала предоставлять отпуск по беременности и родам, в ней есть государственные детские сады.

Тем не менее, Франция отстала от многих европейских соседей в том, что касается справедливости в оплате труда. По данным Статистического управления Европейского союза (Евростата), женщины во Франции зарабатывают на 15,2% меньше мужчин, в то время как в Италии эта разница составляет 5,3%, в Бельгии — 6,1%. Однако в Германии, экономическом центре континента, женщины зарабатывают на 21,5% меньше мужчин.

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