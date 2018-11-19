Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше

Источник: AFP 2018

Согласно новому закону, с 1 января 2019 года компании должны будут сообщать ряд установленных правительством показателей, касающихся того, сколько они платят женщинам по сравнению с мужчинами. Фирмы, у которых будет зафиксирован разрыв в зарплатах, получат три года на исправление ситуации или будут оштрафованы.

Такая позиция является необычно жесткой даже для стран, которые оказывают давление на компании для ликвидации гендерного разрыва в оплате, отмечается в статье.

Вводя штрафы, Франция стремится создать «обязательства по достижению результатов», сказал министр труда страны Мюриэль Пеникуд в интервью WSJ. «Как будто я говорю компаниям, что вместо того, чтобы отдавать ваши деньги государству, отдайте их женщинам — это разумнее», — полагает он.

Франция была пионером в области улучшения условий труда для женщин. Страна одной из первых начала предоставлять отпуск по беременности и родам, в ней есть государственные детские сады.