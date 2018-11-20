Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе все прояснили
Из космоса прислали удивительный снимок Земли
Полина Гагарина показала, как занимается с дочкой
Путин дал Матвиенко новую должность
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
Юлия Началова выступила с дочерью на одной сцене
Полина Гагарина показала, как занимается с дочкой
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу
10 лет «Сумеркам»: что стало со звездами вампирской саги
Прозрачное платье Ани Лорак разозлило фанатов - фото
Женщину высосало в иллюминатор на 10 тыс метров
Путин зашел в аптеку и попросил пригласить заведующую
Погиб депутат, член партии «Единая Россия»
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Метеорологи показали удивительные снимки Земли
Как выглядят строения, которые возводят больше 100 лет (фото)
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
16:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Избушку поворачивают оценкой к людям

Минэкономики хочет приблизить данные кадастра к рынку.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Минэкономики готовится внести в правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и критерии ее проведения. «Недопущения применения при налогообложении» кадастровой стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной.

Задачей поправок к закону о государственной кадастровой оценке недвижимости (ГКО) в Минэкономики видят «формирование механизмов исправления накопленных ошибок». «Законопроект напрямую устанавливает перечень обязательных критериев, которые должны учитываться при ГКО. К примеру, не могут быть проигнорированы такие факторы, как ветхое или аварийное состояние жилого фонда, расположение земельного участка в приаэродромной территории», — объясняет глава департамента недвижимости ведомства Алексей Бутовецкий.

Общим правилом Минэкономики предлагает сделать рассмотрение любой ошибки в определении кадастровой стоимости в пользу владельца — если ее исправление влечет уменьшение кадастровой стоимости, то это уменьшение распространяется на весь период со дня внесения в ЕГРН ошибочной стоимости.

Если же кадастровая стоимость увеличивается — то она применяется со следующего после исправления года. К тому же исправление данных о ГКО министерство предлагает сделать массовым. Для этого, в частности, устанавливается перечень сведений о жилье и земельных участках, «некорректное применение которых в ходе оценки» влечет обязанность органов власти субъектов РФ исправить ошибку автоматически.

Еще одна крупная новация — персональная ответственность руководителей государственных оценщиков за принятые решения об исправлении ошибок и установлении кадастровой стоимости. Напомним, нормы о проведении ГКО только силами государственных бюджетных учреждений (ГБУ) и о рассмотрении споров комиссиями при Росреестре были введены в закон после массовых судебных споров из-за разнородной судебной практики в 2014—2015 годах. По проекту Минэкономики, при отказе ГБУ его решение гражданин может обжаловать в суде и в случае выигрыша получить возмещение издержек. Это в Минэкономики объясняют судебной практикой: сейчас установление кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной через суд считается реализацией права гражданина и стоимость независимой оценки ему в этом случае не возмещается. На это, в частности, обращал внимание Пленум Верховного суда еще в 2015 году.

«Проблема в том, что эта конструкция не устраивает ни налогоплательщиков, ни сами ГБУ», — отмечает президент СРО оценщиков «Экспертный совет», руководитель комиссии по кадастровой оценке Общественного совета при Росреестре Алексей Каминский. Проблема компенсации издержек решается. Однако для правообладателя оспорить решение ГБУ гораздо сложнее, чем через суд установить кадастровую стоимость в размере рыночной — что подтверждается и нынешней судебной практикой. Минэкономики предлагает позднее внести изменения в Кодекс административного судопроизводства, чтобы суд сам назначал экспертизу по установлению рыночной стоимости, но, по мнению экспертов, с этого стоило бы начать.

Новость
К недвижимости подобрали цену

«Минэкономики затеяло благое дело: они хотят, чтобы ГБУ и лично его директор несли ответственность за качество оценки», — говорит Алексей Каминский. Но после упразднения комиссий все вопросы должны будут решаться в ГБУ, даже по тем объектам, оценкой которых они не занимались. Если в ответ на обращение правообладателя ГБУ дает отказ, он может оспорить его в суде по двум основаниям: техническая ошибка или установление кадастровой стоимости в размере рыночной. 20% судебных решений от всех отказов не в пользу ГБУ по одному из этих критериев в течение года или 15% — по обоим приведут к автоматической отставке директора ГБУ, объясняет господин Каминский. В Минэкономики признают, что норма жесткая, но неизбежная: «Если бы все было хорошо, то не родилось бы и послание президента», — подчеркивает Алексей Бутовецкий.

«Фактически директор ГБУ оказывается перед развилкой: изменять кадастровую стоимость на основании отчетов об оценке и рисковать оказаться под следствием за причинение ущерба государству, когда к нему придут товарищи в погонах, либо штамповать отказы, даже если оценка верная, получить волну судебных исков и быть уволенным», — говорит господин Каминский; в условиях, когда институт госоценки только начинает формироваться, это приведет просто к развалу всей системы, а в конечном итоге — к введению нормативной кадастровой стоимости.

Надежда Краснушкина, Олег Сапожков

 Госдуме предложили пополнять казну за счет граждан
«Аэрофлот» лишил клиента «платинового» статуса из-за твита
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов
«Безобразные действия»: как обидели Кокорина в СИЗО
Найден новый признак того, что человек лжет
Сенатор пристыдила питающихся на 3500 рублей «ужасами войны»
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
В конкурсе «Великие имена России» проголосовал 1 миллион человек
Стали известны 4 команды, попавшие в финальную стадию Лиги наций
Спорт
Страшнее Ибрагимовича. Кто создаст Черчесову проблемы Чем хороша команда Янне Андерссона и почему Россия должна проиграть
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В России намечается еще одна проблема с бензином На фоне ситуации с ценами на нефтепродукты в Минпромторге опасаются, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться
Кино
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу Ева Смирнова стала самой юной участницей новой юмористической передачи «Мастер смеха»
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Пять самых известных долгостроев
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Дети
Беременная жена Хабенского станцевала на каблуках на сцене Ольга Литвинова вот-вот станет мамой во второй раз (видео)
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь