Избушку поворачивают оценкой к людям
Минэкономики хочет приблизить данные кадастра к рынку.
Минэкономики хочет приблизить данные кадастра к рынку.
Как стало известно «Ъ», Минэкономики готовится внести в правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и критерии ее проведения. «Недопущения применения при налогообложении» кадастровой стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной.
Задачей поправок к закону о государственной кадастровой оценке недвижимости (ГКО) в Минэкономики видят «формирование механизмов исправления накопленных ошибок». «Законопроект напрямую устанавливает перечень обязательных критериев, которые должны учитываться при ГКО. К примеру, не могут быть проигнорированы такие факторы, как ветхое или аварийное состояние жилого фонда, расположение земельного участка в приаэродромной территории», — объясняет глава департамента недвижимости ведомства Алексей Бутовецкий.
Если же кадастровая стоимость увеличивается — то она применяется со следующего после исправления года. К тому же исправление данных о ГКО министерство предлагает сделать массовым. Для этого, в частности, устанавливается перечень сведений о жилье и земельных участках, «некорректное применение которых в ходе оценки» влечет обязанность органов власти субъектов РФ исправить ошибку автоматически.
Еще одна крупная новация — персональная ответственность руководителей государственных оценщиков за принятые решения об исправлении ошибок и установлении кадастровой стоимости. Напомним, нормы о проведении ГКО только силами государственных бюджетных учреждений (ГБУ) и о рассмотрении споров комиссиями при Росреестре были введены в закон после массовых судебных споров
«Проблема в том, что эта конструкция не устраивает ни налогоплательщиков, ни сами ГБУ», — отмечает президент СРО оценщиков «Экспертный совет», руководитель комиссии по кадастровой оценке Общественного совета при Росреестре Алексей Каминский. Проблема компенсации издержек решается. Однако для правообладателя оспорить решение ГБУ гораздо сложнее, чем через суд установить кадастровую стоимость в размере рыночной — что подтверждается и нынешней судебной практикой. Минэкономики предлагает позднее внести изменения в Кодекс административного судопроизводства, чтобы суд сам назначал экспертизу по установлению рыночной стоимости, но, по мнению экспертов, с этого стоило бы начать.
«Минэкономики затеяло благое дело: они хотят, чтобы ГБУ и лично его директор несли ответственность за качество оценки», — говорит Алексей Каминский. Но после упразднения комиссий все вопросы должны будут решаться в ГБУ, даже по тем объектам, оценкой которых они не занимались. Если в ответ на обращение правообладателя ГБУ дает отказ, он может оспорить его в суде по двум основаниям: техническая ошибка или установление кадастровой стоимости в размере рыночной. 20% судебных решений от всех отказов не в пользу ГБУ по одному из этих критериев в течение года или 15% — по обоим приведут к автоматической отставке директора ГБУ, объясняет господин Каминский. В Минэкономики признают, что норма жесткая, но неизбежная: «Если бы все было хорошо, то не родилось бы и послание президента», — подчеркивает Алексей Бутовецкий.
«Фактически директор ГБУ оказывается перед развилкой: изменять кадастровую стоимость на основании отчетов об оценке и рисковать оказаться под следствием за причинение ущерба государству, когда к нему придут товарищи в погонах, либо штамповать отказы, даже если оценка верная, получить волну судебных исков и быть уволенным», — говорит господин Каминский; в условиях, когда институт госоценки только начинает формироваться, это приведет просто к развалу всей системы, а в конечном итоге — к введению нормативной кадастровой стоимости.
Надежда Краснушкина, Олег Сапожков