Избушку поворачивают оценкой к людям

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Как стало известно «Ъ», Минэкономики готовится внести в правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и критерии ее проведения. «Недопущения применения при налогообложении» кадастровой стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной.

Задачей поправок к закону о государственной кадастровой оценке недвижимости (ГКО) в Минэкономики видят «формирование механизмов исправления накопленных ошибок». «Законопроект напрямую устанавливает перечень обязательных критериев, которые должны учитываться при ГКО. К примеру, не могут быть проигнорированы такие факторы, как ветхое или аварийное состояние жилого фонда, расположение земельного участка в приаэродромной территории», — объясняет глава департамента недвижимости ведомства Алексей Бутовецкий.

Общим правилом Минэкономики предлагает сделать рассмотрение любой ошибки в определении кадастровой стоимости в пользу владельца — если ее исправление влечет уменьшение кадастровой стоимости, то это уменьшение распространяется на весь период со дня внесения в ЕГРН ошибочной стоимости.

Если же кадастровая стоимость увеличивается — то она применяется со следующего после исправления года. К тому же исправление данных о ГКО министерство предлагает сделать массовым. Для этого, в частности, устанавливается перечень сведений о жилье и земельных участках, «некорректное применение которых в ходе оценки» влечет обязанность органов власти субъектов РФ исправить ошибку автоматически.



Еще одна крупная новация — персональная ответственность руководителей государственных оценщиков за принятые решения об исправлении ошибок и установлении кадастровой стоимости. Напомним, нормы о проведении ГКО только силами государственных бюджетных учреждений (ГБУ) и о рассмотрении споров комиссиями при Росреестре были введены в закон после массовых судебных споров из-за разнородной судебной практики в 2014—2015 годах. По проекту Минэкономики, при отказе ГБУ его решение гражданин может обжаловать в суде и в случае выигрыша получить возмещение издержек. Это в Минэкономики объясняют судебной практикой: сейчас установление кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной через суд считается реализацией права гражданина и стоимость независимой оценки ему в этом случае не возмещается. На это, в частности, обращал внимание Пленум Верховного суда еще в 2015 году.

«Проблема в том, что эта конструкция не устраивает ни налогоплательщиков, ни сами ГБУ», — отмечает президент СРО оценщиков «Экспертный совет», руководитель комиссии по кадастровой оценке Общественного совета при Росреестре Алексей Каминский. Проблема компенсации издержек решается. Однако для правообладателя оспорить решение ГБУ гораздо сложнее, чем через суд установить кадастровую стоимость в размере рыночной — что подтверждается и нынешней судебной практикой. Минэкономики предлагает позднее внести изменения в Кодекс административного судопроизводства, чтобы суд сам назначал экспертизу по установлению рыночной стоимости, но, по мнению экспертов, с этого стоило бы начать.

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