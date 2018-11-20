Кредитование пережило ожидания санкций

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Темпы роста розничного и корпоративного кредитования в России замедлились в октябре. После резкого всплеска в августе, спровоцированного возможными санкциями и девальвацией, динамика вернулась к уровню июня—июля. По мнению экспертов, она может сохраниться до конца года, чему способствует вялый экономический рост и повышение кредитных ставок.

Банк России опубликовал основные показатели банковской системы за октябрь. С учетом валютной переоценки объем розничных кредитов увеличился за месяц всего на 1,7% против 2% в сентябре и 2,5% в августе. В корпоративном сегменте кредитный портфель в октябре увеличился лишь на 0,3%, что вдове меньше показателей сентября и существенно уступает августовскому пику — 3,5%.

В этом году август стал самым сильным месяцем с точки зрения роста кредитования как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Обеспечили динамику, по мнению экспертов, в первую очередь анонсированные в начале месяца жесткие санкции США и спровоцированная ими же девальвация рубля. «В августе был риск крайне жестких санкций для крупнейших российских банков, и, если бы он реализовался, доступность кредитов для предприятий могла бы снизиться, поэтому они поспешили занять средства с запасом, — говорит главный экономист “ПФ Капитал” Евгений Надоршин.— С другой стороны, санкции спровоцировали девальвацию рубля, посеяв панику населения и повышенный потребительский спрос, при этом многие товары покупались в том числе в кредит».



В начале августа курс доллара показал резкий рост с 63 руб./$ до 70,6 руб./$ к началу сентября (максимальное значение с марта 2016 года). Однако в сентябре стало понятно, что санкции не будут столь жесткими, по крайней мере в отношении банков, а рубль отчасти отыграл позиции, продолжает господин Надоршин, что успокоило и компании, и население.

В результате в октябре темпы роста кредитования в обоих сегментах вернулись к уровню июня—июля. При этом эксперты не ждут дальнейшего оживления кредитования даже в конце года. По словам господина Надоршина, в отсутствие ощутимого экономического роста у компаний нет потребности занимать, граждане также не склонны увеличивать заметно траты, особенно за счет кредитных средств. В середине сентября ЦБ понизил прогноз по росту ВВП на 2019 год до 1,2−1,7% с 1,5−2%.

Наш приоритет как ЦБ не просто финансовая устойчивость банков и финансовых институтов, нам важно, чтобы финансовые институты и банки выполняли ту роль, которая им принадлежит в финансировании роста экономики. Эльвира Набиуллина глава Банка России, 2 октября 2018 года