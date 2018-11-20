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15:45 (мск), источник: РИА Новости

«Ромир»: объем «свободных денег» у россиян в октябре снизился

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Объем «свободных денег» у россиян в октябре уменьшился на 2,2% по сравнению с сентябрем текущего года и составил 22 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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Источник: РИА Новости

Индекс свободных денег «Ромира» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Холдинг ранее указывал, что в сентябре объем «свободных денег» россиян увеличился по сравнению с августом (когда значение составляло 20,9 тысячи рублей) на 4,8% и составил 21,9 тысячи рублей. Показатели были уточнены: по новым оценкам, объем «свободных денег» в августе составил 21,5 тысячи рублей, в сентябре — 22,5 тысячи рублей.

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«В октябре объем “свободных денег” в среднестатистическом российском домохозяйстве почти не изменился по сравнению с сентябрьским показателем и составил 22 тысячи рублей, что всего на 500 рублей, или 2,2% уступает значению предыдущего месяца», — говорится в новом исследовании «Ромира». Среднегодовое значение индекса «свободных денег» с учетом данных октября осталось на уровне 23,1 тысячи рублей.

Согласно ранее опубликованным данным «Ромира», общие повседневные расходы россиян в октябре увеличились по сравнению с сентябрем на 3,1%, а личная инфляция в прошлом месяце составила 0,35%. «То есть на первоочередные, жизненно необходимые расходы было потрачено несколько больше, чем в сентябре. Это и привело к небольшому, но сокращению объемов «свободных денег», — поясняет холдинг.

В городах-миллионниках значение индекса в октябре не изменилось по сравнению с сентябрем и составило 28,5 тысячи рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона индекс снизился на 1,7%, до 23,2 тысячи рублей. В городах с населением 100−500 тысяч человек объем «свободных денег» сократился на 6,2%, составив 15,1 тысячи рублей.

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