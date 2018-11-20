В октябре в Венесуэле набор продуктов для семьи подорожал до 29 минимальных зарплат

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Набор продуктов на месяц для семьи из пяти человек в Венесуэле в октябре подорожал до 52,2 тыс. суверенных боливаров (порядка $800). Об этом заявил в понедельник в эфире радиостанции Union Radio директор Центра документирования и социального анализа венесуэльской Федерации учителей Оскар Меса.

По его словам, стоимость продуктовой корзины достигла 29 минимальных месячных зарплат. «На семью из пяти человек нужно 1,74 тыс. суверенных боливаров в день, 0,96 минимальной зарплаты в день», — отметил Меса. Для сравнения, в сентябре этот же набор продуктов стоил 29,3 тыс. суверенных боливаров (порядка $440). Сильнее всего — более чем втрое — за октябрь подорожало мясо.

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией.

Согласно данным комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента — прим. ТАСС), инфляция в стране с января по октябрь этого года составила порядка 287000%, а в годовом исчислении рост цен превысил 833000%. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь 1% млн.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции ранее в этом месяце сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 млн.