В октябре в Венесуэле набор продуктов для семьи подорожал до 29 минимальных зарплат
ТАСС, 20 ноября — Сильнее всего подорожало мясо.
ТАСС, 20 ноября — Сильнее всего подорожало мясо.
Набор продуктов на месяц для семьи из пяти человек в Венесуэле в октябре подорожал до 52,2 тыс. суверенных боливаров (порядка $800). Об этом заявил в понедельник в эфире радиостанции Union Radio директор Центра документирования и социального анализа венесуэльской Федерации учителей Оскар Меса.
По его словам, стоимость продуктовой корзины достигла 29 минимальных месячных зарплат. «На семью из пяти человек нужно 1,74 тыс. суверенных боливаров в день, 0,96 минимальной зарплаты в день», — отметил Меса. Для сравнения, в сентябре этот же набор продуктов стоил 29,3 тыс. суверенных боливаров (порядка $440). Сильнее всего — более чем втрое — за октябрь подорожало мясо.
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