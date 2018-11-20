Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская покинула Россию после инцидента с Пугачевой
Россия «случайно» засветила истребитель шестого поколения
Как понять, что пора завязывать со сладким
Ольга Орлова сделала слишком яркий макияж, и ее не узнали фанаты
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Поклонники «Мажора» возмущены неожиданной развязкой сериала
16-летняя дочь самого красивого актера вручит «Золотые глобусы»
«У меня вообще три любовника»: разведенная Краско пошла вразнос
Женщину высосало в иллюминатор на 10 тыс метров
Путин дал Матвиенко новую должность
Погиб депутат, член партии «Единая Россия»
100 кв метров в “убитом” состоянии: что оставил в наследство Осин
Была сумасшедшей и злой: Тренер-гей о Медведевой
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома (видео)
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
10:44 (мск), источник: РИА Новости

РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в «Скоростных магистралях».

Наверх
Источник: Скоростные магистрали»

«Скоростные магистрали» — дочернее предприятие РЖД, которое курирует проект ВСМ (высокоскоростные магистрали).

Салоны для ВСМ выполнят в бежевом, зеленом и красном тонах.

Источник: Скоростные магистрали»

Кресла выдвигаются для повышения комфорта пассажиров.

Источник: Скоростные магистрали»

Сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать дорога Москва — Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей.

Источник: Скоростные магистрали»

Ее пилотным участком будет Москва — Гороховец (Владимирская область), стоимость которого предварительно оценивается в 621,5 миллиарда рублей.

Источник: Скоростные магистрали»

Читайте также: Пользователи Сети высмеяли новый дизайн плацкартных вагонов

 Как пожары в США развеяли иллюзии россиян
Разин рассказал о последних днях Евгения Осина
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов
В Грузии сотням тысяч граждан обещают списать долги
Заключенные устроили бунт в тюрьме из-за голода
Хинштейн подаст в суд на Жириновского за оскорбления у Соловьева
В Бразилии нашли термитники площадью с три Курганских области
Глупый вопрос про готовку вывел матерей из себя
Стали известны 4 команды, попавшие в финальную стадию Лиги наций
Спорт
Дзюба «жив, здоров, готов». А сборная — готова? Во вторник в Стокгольме сборная России проведет матч со Швецией. На кону - победа в группе Лиги наций
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Самые глубокие станции метро в мире (фото) Метро прочно ассоциируется у нас со спуском под землю. Большая часть путей и самые красивые станции находятся именно в тоннелях. А насколько глубоко можно туда спуститься?
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Какие тайны хранит Центральный телеграф (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Пять самых известных долгостроев
Дети
Беременная жена Хабенского станцевала на каблуках на сцене Ольга Литвинова вот-вот станет мамой во второй раз (видео)
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь