РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда

Источник: Скоростные магистрали»

«Скоростные магистрали» — дочернее предприятие РЖД, которое курирует проект ВСМ (высокоскоростные магистрали).

Салоны для ВСМ выполнят в бежевом, зеленом и красном тонах.

Источник: Скоростные магистрали»

Кресла выдвигаются для повышения комфорта пассажиров.

Источник: Скоростные магистрали»

Сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать дорога Москва — Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей.

Источник: Скоростные магистрали»

Ее пилотным участком будет Москва — Гороховец (Владимирская область), стоимость которого предварительно оценивается в 621,5 миллиарда рублей.

Источник: Скоростные магистрали»