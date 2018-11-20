РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в «Скоростных магистралях».
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В ОАО «Российские железные дороги» разработали концепт высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в «Скоростных магистралях».
«Скоростные магистрали» — дочернее предприятие РЖД, которое курирует проект ВСМ (высокоскоростные магистрали).
Салоны для ВСМ выполнят в бежевом, зеленом и красном тонах.
Кресла выдвигаются для повышения комфорта пассажиров.
Сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать дорога Москва — Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей.
Ее пилотным участком будет Москва — Гороховец (Владимирская область), стоимость которого предварительно оценивается в 621,5 миллиарда рублей.
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