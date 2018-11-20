«Престиж авиапрома». Авиаэксперт рассказал о плюсах производства Ил-96−400М
В Воронеже запустили производство дальнемагистрального лайнера Ил-96−400М.
В Воронеже запустили производство дальнемагистрального лайнера Ил-96−400М.
На российском рынке будет со временем производиться вся линейка гражданской авиации. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов. В Воронеже запустили производство дальнемагистрального лайнера Ил-96−400М. На российском рынке будет со временем производиться вся линейка гражданской авиации. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96−400М. Об этом РИА Новости сообщили в
«Работы активно ведутся. На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации… Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям», — сказали в компании.
В июле сообщалось, что на реконструкцию и техническое переоснащение производства для изготовления лайнера правительство выделит 1,32 миллиарда рублей.
В эфире радио Sputnik новость прокомментировал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама»,
Вся линейка гражданской авиации будет у нас самостоятельно производиться и присутствовать на рынке. В свое время у нас все было свое: и малая авиация, и региональные самолеты, среднемагистральные и дальнемагистральные, каким являются Ил-96−400, Ил-96−300.
«Если мы будем делать это все сами, и производство поднимаем с колен, и создадим рабочие места, и, к тому же, это
Ил-96−400М создается на базе серийного самолета Ил-96. У нового лайнера будут более длинный фюзеляж и более мощные двигатели: ПС-90А1 вместо ПС-90А. Самолет вмещает до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96−400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами. Ранее сообщалось, что презентация борта планируется в конце 2019 года, а серийный выпуск — в 2020-м.