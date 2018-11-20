Производители мяса, молока и конфет предупредили об убытках из-за жестких требований по сточным водам

С 2019 года у предприятий пищевой промышленности не будет возможности договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах. При повторном превышении норм выбросов предприятия должны будут построить локальные очистные сооружения.
Производители мяса, молока и конфет призывают власти учитывать специфику сточных вод каждого вида производства.
Они обращают внимание на то, что стоки горно-металлургических предприятий загрязнены сильнее, при этом штрафы для всех одинаковые.
Агропромышленные компании предлагают разрешить выбросы с превышениями при наличии договора на дополнительную очистку сточных вод. Грубым нарушением, за которым может следовать ограничение на водоотведение, они просят считать трехкратное превышение нормативов.
Ранее Минприроды сообщило о планах резко повысить ставки экологических сборов по 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств. Против этого выступили Союз пивоваров, Национальный союз производителей молока, ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров, и ассоциация «РусПэк» (входят Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Tetra Pak). Они предупреждали правительство о своих убытках и возможном повышении потребительских цен минимум на 1%.