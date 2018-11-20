Производители мяса, молока и конфет предупредили об убытках из-за жестких требований по сточным водам

Источник: Reuters

С 2019 года у предприятий пищевой промышленности не будет возможности договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах. При повторном превышении норм выбросов предприятия должны будут построить локальные очистные сооружения.

Производители мяса, молока и конфет призывают власти учитывать специфику сточных вод каждого вида производства.

Они обращают внимание на то, что стоки горно-металлургических предприятий загрязнены сильнее, при этом штрафы для всех одинаковые.

Агропромышленные компании предлагают разрешить выбросы с превышениями при наличии договора на дополнительную очистку сточных вод. Грубым нарушением, за которым может следовать ограничение на водоотведение, они просят считать трехкратное превышение нормативов.