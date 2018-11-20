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11:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Производители мяса, молока и конфет предупредили об убытках из-за жестких требований по сточным водам

Новые требования по содержанию химических веществ в сточных водах сделают многие агропромышленные предприятия долгосрочно нерентабельными, говорится в письме руководителей Союзмолока, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности вице-премьеру Алексею Гордееву. Как сообщают «Ведомости», письмо направлено на проработку в департамент промышленности.

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Источник: Reuters

С 2019 года у предприятий пищевой промышленности не будет возможности договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах. При повторном превышении норм выбросов предприятия должны будут построить локальные очистные сооружения.

Производители мяса, молока и конфет призывают власти учитывать специфику сточных вод каждого вида производства.

Они обращают внимание на то, что стоки горно-металлургических предприятий загрязнены сильнее, при этом штрафы для всех одинаковые.

Агропромышленные компании предлагают разрешить выбросы с превышениями при наличии договора на дополнительную очистку сточных вод. Грубым нарушением, за которым может следовать ограничение на водоотведение, они просят считать трехкратное превышение нормативов.

Ранее Минприроды сообщило о планах резко повысить ставки экологических сборов по 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств. Против этого выступили Союз пивоваров, Национальный союз производителей молока, ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров, и ассоциация «РусПэк» (входят Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Tetra Pak). Они предупреждали правительство о своих убытках и возможном повышении потребительских цен минимум на 1%.

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