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13:34 (мск), источник: Ведомости

ЦБ сравнил ущерб от новых и старых санкций

Потенциальный ущерб от возможных новых санкций США может оказаться слабее по сравнению с первой волной ограничительных мер против России в 2014—2015 гг.., заявил руководитель департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов на финансовом форуме газеты «Ведомости».

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Источник: РИА "Новости"

«Мы не готовы утверждать, что все негативные последствия, с которыми мы можем столкнуться, скажутся на нас совсем уж безболезненно, никакого эффекта на российскую экономику не окажут. Это, безусловно, не так, но эффект нельзя переоценивать с учетом того, что я сказал. Эффект на экономику будет в большинстве сценариев гораздо слабее, чем тот эффект, который мы наблюдали в 2014—2015 гг.», — сказал Морозов (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что в случае необходимости ЦБ для стабилизации ситуации может отказываться от покупки валюты на рынке по бюджетному правилу. «Это, естественно, резерв главного командования, но в случае необходимости эти резервы тоже могут быть задействованы», — добавил Морозов. С 23 августа до конца года ЦБ прекратил закупку валюты для Минфина на бирже, отложив плановый размер закупок на будущие периоды.

Конгрессу США предстоит рассмотреть законопроект сенаторов о жестких экономических санкциях против России, которые предусматривают запрет на операции с новым российским госдолгом и блокирование транзакций госбанков. Ранее минфин США выступил против санкции в отношении гособлигаций России.

Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов уверял, что расширение санкций на госдолг и госбанки неприятно, но не смертельно. «Если будут введены санкции, возможно, будут какие-то изменения. Но они, в конце концов, будут прогнозируемы и не будут столь существенны, что нам придется каждый день, как это было раньше, смотреть на курсы обменников — что происходит с курсом рубля», — говорил Силуанов. Он подчеркивал, что защитным буфером для России является профицит бюджета.

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Кроме того, американские власти планируют ввести новые антироссийские санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Ограничительные меры могут предусматривать понижение уровня дипломатических отношений, фактически полное ограничение экспорта и импорта между странами, запрет на полеты «Аэрофлота» в США, а также блокирование американской стороной предоставления России кредитов международными финансовыми организациями и отказ от кредитования страны банками США.

В 2014—2015 гг. США и Евросоюз ввели санкции против российских официальных лиц, а также секторальные санкции в отношении оборонных и сырьевых компаний, кроме того, российские госбанки были отрезаны от привлечения долгосрочного зарубежного финансирования. Ограничительные меры привели к обвалу рубля и спаду в российской экономике.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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