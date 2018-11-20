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14:59 (мск), источник: Российская газета

В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

Проехать в новых плацкартных вагонах можно будет за ту же цену, что и в обычных.

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7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Об этом, как передает агентство «РИА Новости», журналистам сообщил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (структуре РЖД по перевозкам пассажиров на дальние расстояния) Петр Иванов.

Он напомнил, что цены на билеты в плацкартных вагонах регулируются Федеральной антимонопольной службой.

Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, остаются и для новых концептов плацкартных вагонов.
Петр Иванов
генеральный директор Федеральной пассажирской компании

Фотографии нового плацкартного вагона появились вчера. Он отличается большей комфортностью для пассажиров из-за увеличенного индивидуального пространства. Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, которые можно задернуть и получить отгороженное место.

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