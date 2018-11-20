В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Проехать в новых плацкартных вагонах можно будет за ту же цену, что и в обычных.
Проехать в новых плацкартных вагонах можно будет за ту же цену, что и в обычных.
Об этом, как передает агентство «РИА Новости», журналистам сообщил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (структуре РЖД по перевозкам пассажиров на дальние расстояния) Петр Иванов.
Он напомнил, что цены на билеты в плацкартных вагонах регулируются Федеральной антимонопольной службой.
Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, остаются и для новых концептов плацкартных вагонов.
Фотографии нового плацкартного вагона появились вчера. Он отличается большей комфортностью для пассажиров