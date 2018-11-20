Гендиректор «Аэрофлота» предупредил «хамов» в социальных сетях об ответственности

Источник: РИА "Новости"

Так он ответил на вопрос о санкциях в отношении председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора портала «Такие дела» Мити Алешковского, счет которого в системе «Аэрофлот бонус» был закрыт после его постов в соцсетях.

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«Люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать. У нас был такой прецедент, матерщинник проиграл все суды, и мы его наказали. Мы не против критики, но надо вести себя корректно», — заявил Савельев журналистам.

Он также отметил, что не знает о том, что Алешковский извинился перед ним в социальных сетях. «Мне об этом ничего неизвестно и я не буду отвечать на этот вопрос», — добавил Савельев.

Алешковский ранее выложил в Twitter скриншот своего сообщения Савельеву. В нем он принес гендиректору «Аэрофлота» извинение за то, что обидел его в соцсетях, и попросил вернуть его бонусы. В записи, сопровождавшей скриншот, Алешковский отметил, что Савельев забанил его в Twitter.

В прошедшую пятницу, 16 ноября, Алешковский опубликовал в Twitter приказ Савельева, запрещающий сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами и другие устройства с камерами. Фотографию документа Алешковский подписал такими словами: «Савельев окончательно головой поехал». «Аэрофлот» подтвердил подлинность приказа. Представитель компании пояснил, что документ не противоречит законодательству, а его публикация в соцсетях только подтверждает правильность запрета.

В понедельник, 19 ноября, Алешковский сообщил, что «Аэрофлот» аннулировал накопленные им мили и закрыл его счет в системе «Аэрофлот бонус». К посту в соцсети он прикрепил скриншот письма, которое авиакомпания отправила ему по электронной почте.

В документе говорится, что в отношении Алешковского были приняты санкции после негативных высказываний в адрес «Аэрофлота». Алешковский обвинил перевозчика в нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова.

Он пообещал обратиться в суд, если в ближайшие три дня «Аэрофлот» не восстановит платиновый статус в бонусной системе. Он также пообещал пожаловаться на действия авиакомпании в Skyteam (альянс, в который входит «Аэрофлот») и Skytrax (составляет рейтинги авиакомпаний).

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«Мы должны бороться за свое право говорить то, что хотим», — говорил Алешковский «Ведомостям». Чуть позже Алешковский написал в Facebook, что платинового статуса «Аэрофлота» была лишена и его супруга.

Платиновый статус в системе «Аэрофлот бонус» авиакомпания может присвоить клиенту в случае налета 125 000 миль или после 50 полетов в бизнес-классе за год, говорится на сайте перевозчика. «Аэрофлот» оставляет за собой право аннулировать начисленные мили и заблокировать счет в системе, если клиент распространяет заведомо ложную информацию и/или сведения, порочащие деловую репутацию перевозчика, а также позволяет действия или высказывания, направленные на унижение чести и достоинства сотрудников авиакомпании, отмечается на сайте.