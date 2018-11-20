Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды
Россия «случайно» засветила истребитель шестого поколения
Человечность и пенопласт. Как живет слепоглухой профессор психологии
Анастасия Волочкова оконфузилась на сцене (видео)
Самые интересные общественные туалеты в Москве (фото)
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Беременная жена Хабенского станцевала на каблуках на сцене
Бывшая жена Стаса Пьехи показала их подросшего сына Петра
Барановская уехала из РФ после скандала с Пугачевой из-за Галкина
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком
«У меня вообще три любовника»: разведенная Краско пошла вразнос
Женщину высосало в иллюминатор на 10 тыс метров
Путин зашел в аптеку и попросил пригласить заведующую
Погиб депутат, член партии «Единая Россия»
На заводе Ford в Ленобласти началась забастовка
Новые плацкартные вагоны РЖД: они будут такими
Принц Гарри вынужден платить налоги на недвижимость в США
В Петербурге продается квартира Максима Горького
Фоторепортажи
15Шпион, выйди вон!
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
14:04 (мск), источник: Ведомости

Гендиректор «Аэрофлота» предупредил «хамов» в социальных сетях об ответственности

«Аэрофлот» не против критики, но люди должны понимать, что за хамство в социальных сетях придется отвечать, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Так он ответил на вопрос о санкциях в отношении председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора портала «Такие дела» Мити Алешковского, счет которого в системе «Аэрофлот бонус» был закрыт после его постов в соцсетях.

Читайте также
S7 предупредила власти об угрозе остановки работы российских авиакомпаний

«Люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать. У нас был такой прецедент, матерщинник проиграл все суды, и мы его наказали. Мы не против критики, но надо вести себя корректно», — заявил Савельев журналистам.

Он также отметил, что не знает о том, что Алешковский извинился перед ним в социальных сетях. «Мне об этом ничего неизвестно и я не буду отвечать на этот вопрос», — добавил Савельев.

Алешковский ранее выложил в Twitter скриншот своего сообщения Савельеву. В нем он принес гендиректору «Аэрофлота» извинение за то, что обидел его в соцсетях, и попросил вернуть его бонусы. В записи, сопровождавшей скриншот, Алешковский отметил, что Савельев забанил его в Twitter.

В прошедшую пятницу, 16 ноября, Алешковский опубликовал в Twitter приказ Савельева, запрещающий сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами и другие устройства с камерами. Фотографию документа Алешковский подписал такими словами: «Савельев окончательно головой поехал». «Аэрофлот» подтвердил подлинность приказа. Представитель компании пояснил, что документ не противоречит законодательству, а его публикация в соцсетях только подтверждает правильность запрета.

В понедельник, 19 ноября, Алешковский сообщил, что «Аэрофлот» аннулировал накопленные им мили и закрыл его счет в системе «Аэрофлот бонус». К посту в соцсети он прикрепил скриншот письма, которое авиакомпания отправила ему по электронной почте.

В документе говорится, что в отношении Алешковского были приняты санкции после негативных высказываний в адрес «Аэрофлота». Алешковский обвинил перевозчика в нарушении статьи Конституции о свободе мысли и слова.

Он пообещал обратиться в суд, если в ближайшие три дня «Аэрофлот» не восстановит платиновый статус в бонусной системе. Он также пообещал пожаловаться на действия авиакомпании в Skyteam (альянс, в который входит «Аэрофлот») и Skytrax (составляет рейтинги авиакомпаний).

Читайте также
«Аэрофлот» пошел навстречу ручной клади

«Мы должны бороться за свое право говорить то, что хотим», — говорил Алешковский «Ведомостям». Чуть позже Алешковский написал в Facebook, что платинового статуса «Аэрофлота» была лишена и его супруга.

Платиновый статус в системе «Аэрофлот бонус» авиакомпания может присвоить клиенту в случае налета 125 000 миль или после 50 полетов в бизнес-классе за год, говорится на сайте перевозчика. «Аэрофлот» оставляет за собой право аннулировать начисленные мили и заблокировать счет в системе, если клиент распространяет заведомо ложную информацию и/или сведения, порочащие деловую репутацию перевозчика, а также позволяет действия или высказывания, направленные на унижение чести и достоинства сотрудников авиакомпании, отмечается на сайте.

По словам Алешковского, «Аэрофлот» присвоила ему платиновый статус благодаря большому числу перелетов в эконом-классе. По его словам, он продолжит пользоваться услугами перевозчика, так как по некоторым направлениям, по его словам, прямой рейс осуществляет только «Аэрофлот».

Пассажира «Аэрофлота» лишили привилегий за критику в соцсетях
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
 В России кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений
Плацкартные вагоны ближайшего будущего. РЖД показала дизайн-концепцию
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов
Сенатор пристыдила питающихся на 3500 рублей «ужасами войны»
В Помпеях нашли эротическую фреску с изображением Леды и лебедя
Где находится один из самых больших подземных городов в мире
В конкурсе «Великие имена России» проголосовал 1 миллион человек
Стали известны 4 команды, попавшие в финальную стадию Лиги наций
Спорт
Страшнее Ибрагимовича. Кто создаст Черчесову проблемы Чем хороша команда Янне Андерссона и почему Россия должна проиграть
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Самые глубокие станции метро в мире (фото) Метро прочно ассоциируется у нас со спуском под землю. Большая часть путей и самые красивые станции находятся именно в тоннелях. А насколько глубоко можно туда спуститься?
Кино
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу Ева Смирнова стала самой юной участницей новой юмористической передачи «Мастер смеха»
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Пять самых известных долгостроев (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
В Подмосковье начался новый виток повышения цен на жилье
Популярные темы на «Детях»
Без детей намного лучше 330
Зуд законотворчества 312
-Техника безопасности? Нет, не слышал.... 247
Посудомоечная машина: нужна или нет? 124
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь