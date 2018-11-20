Visa: у трети россиян нет никаких сбережений
Треть россиян не имеет никаких накоплений, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Visa.
Треть россиян не имеет никаких накоплений, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Visa.
«Значительная часть населения
По данным Visa, 63% россиян преимущественно хранят сбережения в рублях на банковских счетах. Доля россиян, которые держат средства в валюте, остается низкой (не указана).
По данным холдинга «Ромир», в среднем, в свободном обращении у россиян в октябре было по 22 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель сократился на 2,2%, или 500 руб.