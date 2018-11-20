Visa: у трети россиян нет никаких сбережений

Источник: РИА "Новости"

«Значительная часть населения по-прежнему тратит деньги весьма легкомысленно — у 34% опрошенных вообще нет сбережений, 21% россиян не ведут бюджет», — отмечают эксперты.

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По данным Visa, 63% россиян преимущественно хранят сбережения в рублях на банковских счетах. Доля россиян, которые держат средства в валюте, остается низкой (не указана).

Онлайн-исследование по заказу Visa проводила компания Ipsos. Опрос проводился в 15 российских городах-миллионниках среди 2,4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.