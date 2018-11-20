Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путину в Стамбуле приходилось прерывать речь из-за реакции зала
Из космоса прислали удивительный снимок Земли
Причины и последствия случайного секса: научный взгляд
Наряд жены принца Гарри чуть не вызвал проблемы за рубежом
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
В Брестской крепости найден тайник
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
«У меня вообще три любовника»: разведенная Краско пошла вразнос
Женщину высосало в иллюминатор на 10 тыс метров
Элементарный способ растянуть обувь без болезненного разнашивания
Развод идеальной звездной пары удивил всех
Горячей девушке UFC сломали кости не в бою - СМИ
"Убитые" 100 кв м: что оставил в наследство Осин
Как выглядят строения, которые возводят больше 100 лет (фото)
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Фоторепортажи
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
18:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Visa: у трети россиян нет никаких сбережений

Треть россиян не имеет никаких накоплений, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Visa.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Значительная часть населения по-прежнему тратит деньги весьма легкомысленно — у 34% опрошенных вообще нет сбережений, 21% россиян не ведут бюджет», — отмечают эксперты.

Читайте также
Кредитование пережило ожидания санкций

По данным Visa, 63% россиян преимущественно хранят сбережения в рублях на банковских счетах. Доля россиян, которые держат средства в валюте, остается низкой (не указана).

Онлайн-исследование по заказу Visa проводила компания Ipsos. Опрос проводился в 15 российских городах-миллионниках среди 2,4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.

По данным холдинга «Ромир», в среднем, в свободном обращении у россиян в октябре было по 22 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель сократился на 2,2%, или 500 руб.

 История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Российской валюте предсказали скорый рост
США ввели санкции против двух российских компаний
Кошка уничтожила многомиллионный особняк телеведущего
Чем грозит России позиция Европы по Азовскому морю
Пока Кокорин болеет: Мамаев нашел в СИЗО нового друга
Найден новый признак того, что человек лжет
Полицейский ворвался в прямой эфир, чтобы открыть дверь коту
Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
Спорт
Александр Головин рассказал о «Монако» и чемпионате Франции Бывший полузащитник ЦСКА ответил на присланные болельщиками вопросы
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В России намечается еще одна проблема с бензином На фоне ситуации с ценами на нефтепродукты в Минпромторге опасаются, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться
Кино
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу Ева Смирнова стала самой юной участницей новой юмористической передачи «Мастер смеха»
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
Принц Гарри вынужден платить налоги на недвижимость в США
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Дети
Беременная жена Хабенского станцевала на каблуках на сцене Ольга Литвинова вот-вот станет мамой во второй раз (видео)
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь