Доходы населения выросли в октябре после двух месяцев падения

Источник: Reuters

За январь-октябрь 2018 г. относительно аналогичного прошлогоднего периода доходы выросли на 1,6% (без учета единовременной выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г., с учетом выплаты рост составил 1%).

В номинальном выражении доходы достигли 33 297 руб. Среднемесячная начисленная зарплата (до вычета подоходного налога) выросла к октябрю 2017 г. в номинальном выражении на 8,1%, в реальном выражении на 4,4% — до 42 000 руб.