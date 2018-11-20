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16:47 (мск), источник: Ведомости

Доходы населения выросли в октябре после двух месяцев падения

Реальные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в октябре 2018 г. выросли на 1,4% к октябрю прошлого года после снижения на 2,5% в сентябре и на 0,9% августе, сообщает Росстат.

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Источник: Reuters

За январь-октябрь 2018 г. относительно аналогичного прошлогоднего периода доходы выросли на 1,6% (без учета единовременной выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г., с учетом выплаты рост составил 1%).

В номинальном выражении доходы достигли 33 297 руб. Среднемесячная начисленная зарплата (до вычета подоходного налога) выросла к октябрю 2017 г. в номинальном выражении на 8,1%, в реальном выражении на 4,4% — до 42 000 руб.

В 2017 г. доходы россиян снизились на 1,7%, сократившись четвертый год подряд. В 2016 г. доходы упали на 5,8%, в 2015 г. — на 3,2%, в 2014 г. — на 0,7%.

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