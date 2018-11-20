«Победа» пригрозила сделать габариты ручной клади «смешными»

Источник: РИА "Новости"

«Мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например, 10×10x10 см, а все остальное сверх ручной клади, как Минтранс хочет, будем провозить — портфели, сумки», — заявил во вторник журналистам гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Решение об изменении габаритов ручной клади лоукостер может принять, если ему не удастся оспорить в надзорной инстанции Верховного суда (ВС) РФ правила, разрешающие пассажиру брать в салон самолета дамскую сумку или рюкзак, портфель, верхнюю одежду, букет цветов и ряд других вещей — сверх установленного лимита ручной клади.

Авиаперевозчик оспаривал правила перевозки ручной клади, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. В своем административном иске «Победа» просила признать частично недействующим пункт 135 «Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». По нему авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать ряд личных вещей пассажиров.