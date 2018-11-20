Правительство может создать единый орган по контролю добычи нефти и газа на шельфе

« Минэнерго РФ (министру энергетики РФ Александру Новаку). Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, организациями и научным сообществом создать межведомственную рабочую группу для осуществления анализа зарубежного опыта и норм законодательства РФ в регулировании деятельности морских (шельфовых) нефтегазовых объектов», — говорится в документе.

В документе также уточняется, что в рамках рабочей группы будет изучена необходимость создания единого надзорного органа, осуществляющего контроль при реализации проектов по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации, который «был бы наделен широким спектром имеющихся у федеральных органов исполнительной власти полномочий в области контроля (надзора)».