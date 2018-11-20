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17:55 (мск), источник: RNS

Правительство может создать единый орган по контролю добычи нефти и газа на шельфе

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго создать межведомственную рабочую группу для анализа законодательства в сфере работы шельфовых нефтегазовых объектов, говорится в поручении вице-премьера. Соответствующие предложения рабочая группа должна представить до 1 апреля 2019 года.

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Источник: AP 2018

Факт поручения подтвердил официальный представитель Козака Илья Джус.

«Минэнерго РФ (министру энергетики РФ Александру Новаку). Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, организациями и научным сообществом создать межведомственную рабочую группу для осуществления анализа зарубежного опыта и норм законодательства РФ в регулировании деятельности морских (шельфовых) нефтегазовых объектов», — говорится в документе.

В документе также уточняется, что в рамках рабочей группы будет изучена необходимость создания единого надзорного органа, осуществляющего контроль при реализации проектов по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации, который «был бы наделен широким спектром имеющихся у федеральных органов исполнительной власти полномочий в области контроля (надзора)».

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