Цена на нефть марки Brent рухнула более чем на пять процентов

Источник: РИА Новости

По состоянию на 18.16 мск январские фьючерсы на черное золото марки Brent оцениваются в 63,39 доллара за баррель, марки WTI — в 53,66 доллара.

За вечер стоимость нефти марок Brent и WTI рухнула более чем на 5%. Инвесторы опасаются переизбытка сырья на рынке.

Динамика цен

Цены на нефть остаются под давлением, вызванным послаблениями со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранской нефти.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.