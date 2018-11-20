Цена на нефть марки Brent рухнула более чем на пять процентов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.16 мск январские фьючерсы на черное золото марки Brent оцениваются в 63,39 доллара за баррель, марки WTI — в 53,66 доллара.
За вечер стоимость нефти марок Brent и WTI рухнула более чем на 5%. Инвесторы опасаются переизбытка сырья на рынке.
Динамика цен
Цены на нефть остаются под давлением, вызванным послаблениями со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранской нефти.
Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.
При этом СМИ пишут, что Ирак надеется в скором времени договориться с международными компаниями о содействии в увеличении добычи нефти, а также расширении экспортных мощностей.