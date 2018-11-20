Российские авиакомпании прогнозируют убытки в 37−39 млрд рублей по итогам года

Источник: Reuters

«Учитывая ежегодную убыточную тенденцию четвертого квартала, можно спрогнозировать, что авиакомпании закончат 2018 год с общим убытком по операционной деятельности в 37−39 млрд руб.», — заявил господин Шокуров, выступая на форуме «Транспорт России» (цитата по ТАСС). Однако он добавил, что авиакомпании «как правило показывают некий плюс по итогам трех кварталов».

Как заявил Борис Шокуров, рост цен на авиатопливо негативно сказался на финансово-экономическом состоянии авиакомпаний. «По оперативным данным за 9 месяцев этого года, общий убыток операционной деятельности авиакомпаний составил более 19 млрд руб. При это убыток на внутренних рейсах увеличился в 7 раз и составил 34,5 млрд руб.», — сказал господин Шокуров.

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В ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта входит 27 российских авиакомпаний.