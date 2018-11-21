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02:38 (мск), источник: Известия

В последние три года объем налогов россиян рос вдвое быстрее зарплат

В последние три года объем уплачиваемых россиянами налогов рос в два раза быстрее их зарплат. К таким выводам пришли аналитики центра «Финэкспертиза», проанализировав для «Известий» данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период.

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Источник: Известия

С 2015-го по 2017 год объем собранных налогов увеличился на 28%, при этом среднемесячная зарплата граждан выросла всего на 15%.

Наибольшую налоговую нагрузку несет имущественный сбор. Благодаря новым правилам расчета за три года его рост составил 72%.

Повышению объемов выплат по земельным налогам на 25,4% поспособствовал закон, упростивший приватизацию земель, домов и построек. Нововведение привело к росту собственников.

Налоги россиян за транспорт также увеличились, хоть и меньше предыдущих. За три года объем уплаченных ими сборов вырос на 16%.

Кроме того, во время подсчетов учитывался и подоходный налог в 13%. Однако в последние 17 лет он не менялся.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Безуглова, в следующем году рост налоговой нагрузки на россиян продолжится в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%.

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