РАНХиГС: почти четверть россиян живет в режиме жесткой экономии

Источник: AP 2018

Уровень доходов 22% участников проведенного исследователями опроса не позволяет им приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания.

Эксперты разделили полученные данные по четырем зонам: зона бедности, зона потребительского риска, зона возможных изменений и зона потребительского комфорта. В первую зону вошли респонденты, чьи доходы не могу позволить минимально необходимый набор продуктов (22%).

В зону потребительского риска вошли 35,6% опрошенных. На свой заработок они могут купить нормальную еду и одежду, но приобретение предметов длительного пользования (бытовые приборы, смартфоны и компьютеры) вызывает большие трудности. Перспектива повышения дохода у них отсутствует.

Зона возможных изменений вместила в себя 14,1% респондентов. Ее можно поделить на две группы: респонденты, чьи финансы позволяют обеспечить нормальное питание и одежду. Покупка предметов длительного пользования вызывает сложности, но сами респонденты полагают, что уровень их материальной обеспеченности вырастет и группу тех, кто может позволить товары длительного пользования, но они ожидают ухудшения материального положения.

В последнюю зону потребительского комфорта вошли оставшиеся 28,3% опрошенных. Они могут позволить себе нормальное питание, одежду, а также продукты длительного пользования. Они не считают, что их уровень снизится.

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«На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного “запаса прочности”, дополненного сокращением социального капитала, в последнее время фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования», — заявили исследователи. По их данным, в октябре 2018 года 21,7% опрошенных испытывали трудности с оплатой кредита и переживали, что такая ситуация может вскоре произойти. В феврале 2015 года о подобной ситуации заявляли всего лишь 15,2% опрошенных.