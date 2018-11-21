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11:24 (мск), источник: Коммерсантъ

РАНХиГС: почти четверть россиян живет в режиме жесткой экономии

Эксперты РАНХиГС провели анализ социально-экономического положения и самочувствия россиян и пришли к выводу, что больше 70% из них вынуждены экономить.

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Источник: AP 2018

Уровень доходов 22% участников проведенного исследователями опроса не позволяет им приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания.

Эксперты разделили полученные данные по четырем зонам: зона бедности, зона потребительского риска, зона возможных изменений и зона потребительского комфорта. В первую зону вошли респонденты, чьи доходы не могу позволить минимально необходимый набор продуктов (22%).

В зону потребительского риска вошли 35,6% опрошенных. На свой заработок они могут купить нормальную еду и одежду, но приобретение предметов длительного пользования (бытовые приборы, смартфоны и компьютеры) вызывает большие трудности. Перспектива повышения дохода у них отсутствует.

Зона возможных изменений вместила в себя 14,1% респондентов. Ее можно поделить на две группы: респонденты, чьи финансы позволяют обеспечить нормальное питание и одежду. Покупка предметов длительного пользования вызывает сложности, но сами респонденты полагают, что уровень их материальной обеспеченности вырастет и группу тех, кто может позволить товары длительного пользования, но они ожидают ухудшения материального положения.

В последнюю зону потребительского комфорта вошли оставшиеся 28,3% опрошенных. Они могут позволить себе нормальное питание, одежду, а также продукты длительного пользования. Они не считают, что их уровень снизится.

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«На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного “запаса прочности”, дополненного сокращением социального капитала, в последнее время фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования», — заявили исследователи. По их данным, в октябре 2018 года 21,7% опрошенных испытывали трудности с оплатой кредита и переживали, что такая ситуация может вскоре произойти. В феврале 2015 года о подобной ситуации заявляли всего лишь 15,2% опрошенных.

В 2015—2016 годах у населения была стратегия жесткой экономии. С 2017 года, по данным анализа, «в массовом сознании расширяется восприятие макроэкономической ситуации как стабильной, значимо возрастает доля респондентов, не опасающихся неблагоприятных воздействий со стороны внешней среды на личное благополучие». Причем, доля ожидающих улучшения финансово положения выше (26,5%), чем доля ожидающих ухудшения (19,1%).

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