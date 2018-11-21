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15:56 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Бюджет «засмотрелся» на средства тунеядцев

Как изменится жизнь безработных граждан.

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Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В России вспомнили позабытое слово «тунеядец». Причина — новая инициатива депутатов Госдумы. Они хотят обязать неработающих платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд ОМС и соцстрахования. Это объясняется нагрузкой на бюджет, которую создают безработные. Но критики предполагают, что это еще один способ, которым государство хочет забрать деньги у населения. А кое-кто даже вспомнил забытую практику советских времен, когда тунеядцев штрафовали и сажали в тюрьму. Как изменится жизнь безработных? И сильно ли из-за них страдает бюджет? Выяснял Александр Рассохин.

Еще не успели заработать повышенный НДС и выйти из «тени» самозанятые, а у Госдумы новая идея, как пополнить бюджет. Теперь два депутата-единоросса Сергей Вострецов и Юрий Волков предлагают взяться за безработных. Официально не зарегистрирован, не состоишь на бирже труда — отчисляй взносы. Таких в России 20 млн человек, говорит доктор экономических наук, профессор Евгений Гонтмахер. И из-за них бюджет действительно страдает, но не так сильно, как можно предположить.

Единственное, что они сейчас получают — бесплатную медицинскую помощь, если у них есть полис обязательного медицинского страхования. Но у них нет права на больничный лист. То, что они не работают, означает, что они не могут иметь трудовую или страховую пенсию. Они могут претендовать только на социальную пенсию, которую начинают выплачивать намного позже, чем обычную.
Евгений Гонтмахер
доктор экономических наук, профессор
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После развала Советского Союза труд стал не обязанностью, а правом. А в связи с законом единороссов вспоминается позабытое слово «тунеядец», за которое могли и в тюрьму отправить, говорит историк, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе: «Уже залезают так глубоко в карман населения, что даже не знают, как бы еще руку запустить, чтобы этого дна достичь. Видимо, действительно с этим проблемы. Что такое тунеядство? Вот архаика полная. В нормальной стране человек, который считает нужным работать, работает, который не считает нужным работать, не работает, и это его личное дело. Лозунг “кто не работает, тот не ест” принадлежит далекому прошлому».

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Тунеядцами в советские времена могли назвать тех, кого сейчас считают самозанятым. Так, в тюрьму отправился будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Как считают экономисты, именно на самозанятых и направлена идея. Их хотят заставить либо зарегистрироваться официально и платить налог, либо оплачивать взносы в качестве безработных. Алсу уже пять лет занимается SMM. Она рассказала, что, в условиях давления государства, возможно, ей придется зарегистрироваться: «Как-то самой не хотелось такими вещами заниматься, и казалось, что это сложно. На самом деле, сейчас ситуация, когда важнее зарегистрироваться, чтобы работать с какими-то крупными компаниями. Ты уже не можешь быть просто какой-то девочкой, которая просто работает, и ей на карту перечисляют деньги, а могут не перечислять».

Вот только как быть с настоящими безработными, которых в России, как говорят эксперты, куда больше, чем показывает официальная статистика? В частности, в северокавказских республиках, где уровень безработицы доходит до 90%. Захотят ли эти люди, у которых и так нет денег, что-нибудь платить государству? Руководитель белорусского Центра исследования и прогнозов развития «Европейский диалог» Анатолий Лебедько вспоминает, как в 2015-м Александр Лукашенко пытался ввести «налог на тунеядцев»:

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«В Белоруссии вообще любой выход на улицу — это уже некая крайняя мера. И когда тысячи людей в разных регионах вышли на улицу, люди не политизированные, тут стало понятно, что это может привести чуть ли не к отстранению Лукашенко от власти. По крайней мере, ощущения были такие. Тогда Лукашенко пошел на попятную, это один из редких случаев, когда он вынужден был и публично признать свое поражение».

В итоге белорусским властям пришлось отменить налог, тем более что заплатить согласился только каждый десятый. А административные расходы превысили сумму, собранную с налога. Так что сомнительно, что «закон о тунеядцах» и в России дойдет до финальной стадии. Но, с другой стороны, дошли же другие законы, повышающие, как недавно сказал президент, фискальную и нефискальную нагрузку.

Тех, кто не будет делать отчисления в фонды, депутаты предлагают штрафовать.

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