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11:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян решили спасти от нелегальной икры

В России зимой запустят пилотный проект по маркировке черной икры. Как сообщает РБК, Росрыболовство разработало дорожную карту по введению маркировки продукции из особо ценных (осетровых) и просто ценных (лососевых и других) пород.

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Источник: AP 2018

Союз осетроводов в ближайшее время планирует начать добровольную маркировку икры, мяса и продукции из осетровых рыб. В эксперименте примут участие Минпромторг, «Ростех» и Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор маркировки, которая уже применяется на рынке шуб, лекарств и табака.

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Проект запустят в ближайшие три месяца. Одной из площадок, где начнется «пилот» по маркировке икры, станет осетроводческое предприятие «Диана» в Вологодской области. Мясо осетровых предположительно начнут маркировать в Астраханской области.

К концу первого квартала 2019 года планируется определить оптимальный тип маркировки и отладить технологические процессы. В будущем маркировка может стать обязательной.

Контроль, по расчетам Росрыболовства, позволит решить проблему контрафакта, который занимает сейчас 80 процентов рынка. Учитывая, что средняя стоимость легальной черной икры у производителей составляет 30−40 тысяч рублей за 1 килограмм, объем этого рынка в денежном выражении может равняться 7,2−9,6 миллиарда рублей. Объемы нелегальной продукции оцениваются в 200 тысяч тонн. Это браконьерская икра, добытая «в дикой природе». Кроме того, «огромные объемы» черной икры поставляются из Китая. На Дальнем Востоке эта икра оптом продается по цене 6−8 тысяч рублей за 1 килограмм.

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