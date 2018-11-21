ЦБ не спешит стать мягче

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Денежно-кредитная политика ЦБ должна оставаться жестче из-за смещения баланса рисков в сторону проинфляционных, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она спрогнозировала, что банк может вернуться к снижению ставок в конце следующего года, однако это будет зависеть от состояния инфляционных ожиданий и влияния санкций на экономику.

Баланс рисков в экономике РФ в настоящее время смещен в сторону проинфляционных, это означает, что денежно-кредитная политика должна оставаться жестче, чем если бы этих рисков не было, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в среду с докладом «Основные направления денежно-кредитной политики».

Госпожа Набиуллина также отметила, что по основному сценарию регулятор может вернуться к снижению ключевой ставки в конце следующего года. «Повышение НДС даст временный эффект на инфляцию, но в нашей стране не заякорены инфляционные ожидания, они очень подвижны, и если инфляционные ожидания растут, это может вылиться потом и в повышение инфляции», — пояснила глава ЦБ и добавила, что «в условиях неопределенности по будущим санкциям мы должны иметь весь набор инструментов, которые позволяют сохранять финансовую стабильность, и в зависимости от ситуации быть готовыми к реальному усилению санкционного давления, к нервозности рынка при плохих ожиданиях».

Текущие ставки по кредитам, несмотря на рост, по-прежнему остаются на доступном уровне для заемщиков, заверила Эльвира Набиуллина. Помимо этого увеличение ставок по депозитам привело к росту средств на них в октябре на 0,6%. «Можно сказать, что ситуация сбалансированная относительно интересов, с одной стороны, заемщиков банков, с другой — вкладчиков банков», — заключила глава ЦБ.

Напомним, на последнем заседании совета директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Однако до этого — в сентябре — повысил ее впервые с декабря 2014 года. Нейтральной регулятор сейчас считает ставку в 6−7%. В следующий раз ЦБ рассмотрит вопрос о ключевой ставке на заседании 14 декабря. При этом накануне директор департамента исследований и прогнозирования (ДиП) ЦБ Александр Морозов заявил, что на фоне рисков финансовой стабильности регулятор сохранит возможность приостановки покупки валюты для Минфина и по окончании нынешнего моратория, введенного до конца 2018 года.