Британская Castorama уходит из России

Источник: РИА "Новости"

Британская сеть магазинов товаров для дома и ремонта Castorama сообщила об уходе из России, а также из Испании и Португалии. «Это поможет более сосредоточенно и эффективно реализовывать нашу стратегию на основных рынках, где компания занимает или может занять лидирующие позиции», — объяснила главный исполнительный директор головной компании Kingfisher Вероник Лори (ее слова приведены в сообщении ритейлера). В России, по ее словам, у компании «относительно небольшая» доля.Castorama работает в России с 2006 г., и сейчас у нее здесь 20 гипермаркетов. «Магазины продолжат работу в обычном режиме», — говорится в сообщении компании.

Представитель ритейлера в России на вопрос, каким образом компания покинет Россию — продаст магазины или закроет их, ответил, что компания рассматривает различные сценарии.

По итогам 2017 г. Castorama была игроком № 4 на российском рынке, по данным рейтинга сетей товаров для дома и ремонта, составленного аналитиками Infoline. Британская сеть уступала лидеру рынка, французской Leroy Merlin, а также российской сети «Петрович» и немецкой Obi. При этом Leroy Merlin в разы крупнее своего ближайшего конкурента: ее выручка за 2017 г. — 226,69 млрд руб. (данным «СПАРК- Интерфакс»), тогда как у «Петровича», по собственным данным, — 37,8 млрд руб.

Выручка Kingfisher в России в III квартале 2018/19 финансового года (длится с 1 февраля по 31 января) сократилась на 6,4% до 101 млн фунтов стерлингов ($129 млн). Продажи в рублях выросли на 5,2%, сопоставимые продажи — на 2,7%. Оборот компании в России падает уже некоторое время. За 2017 г. выручка ООО «Касторама рус» (операционная структура Castorama) в 2017 г. сократилась на 4% до 32,5 млрд руб., а чистый убыток вырос до 2,8 млрд руб. с 2,05 млрд руб. годом ранее, согласно «СПАРК-Интерфакс».