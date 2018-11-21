Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 котиков, которые заставят вас улыбнуться в хмурый день
Находка под Антарктидой потрясла ученых
Пожилые супруги попытались покончить с собой, устав от нехватки денег
Названа главная опасность банкоматов для клиентов
Когда лучше копить на жилье, а когда – сразу взять ипотеку?
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Фото мужчины, погибшего на взлетной полосе в Шереметьево
В Брестской крепости найден тайник
Покинувшего Россию Астахова с ребенком задержали в Мюнхене
На похоронах Осина разгорелся спор
Что значит для сборной России поражение от Швеции
Голландия потрясла, Исландия «убила». Самое важное о Лиге наций
Специалист по откровенным сценам рассказала о закулисье сериалов
Важное открытие ученых об употреблении чая и кофе
Подробности свадьбы немолодых Алибасова и Шукшиной
18-летняя россиянка умерла, худея на мочегонном
Как сделать дизайнерский ремонт с маленьким бюджетом
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
15Шпион, выйди вон!
17:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Биржи вернули себе свой 2017-й

Американские индексы потеряли все, что было набрано с начала нынешнего года.

Наверх
ЦБ: $ 65.9485   +0.36 € 75.1483   -0.03 ММВБ: $ 65.8475   -0.32 € 75.0800   -0.17

По итогам торгов последних двух дней индекс Dow Jones потерял 1000 пунктов, откатившись к уровням 2017 года. Растерял набранный в этом году вес и индекс S&P 500. Эксперты считают, что нынешний и октябрьский биржевой обвалы взаимосвязаны и сигнализируют о серьезных опасениях инвесторов в отношении ближайших перспектив мировой экономики. Некоторые инвестбанкиры уже говорят о том, что выход в наличность может быть наиболее оптимальной стратегией для 2019 года.

Биржевой обвал, который пережили американские торговые площадки за последние два дня, стал фактически повторением событий середины октября, когда на настроения инвесторов оказали влияние сразу несколько негативных факторов. Комплекс негативных ожиданий привел к тому, что по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P 500 растеряли весь набранный с начала года вес и вернулись к уровням 2017 года.

Нервозность инвесторов во вторник была вызвана новым снижением цен на нефть, корпоративным скандалом в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, слабой отчетностью крупных ритейлеров и негативными ожиданиями в отношении будущих прибылей высокотехнологичных компаний. В результате компании энергетического, автомобильного, розничного и технологического сегментов стали лидерами падения.

Особенно болезненной для экспертов является динамика котировок лидеров рынка высоких технологий — Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Котировки всех этих компаний по итогам вчерашних торгов потеряли около 20% по сравнению с их пиком в прошлом году.

«Распродажа их акций является продолжением тенденции по миграции инвесторов от звучных хайтек-названий и опасений в связи с торговым конфликтом между США и Китаем», — цитирует The USA Today старшего инвестиционного советника Fort Washington Investment Advisors Ника Саргена.

Впрочем, вчерашнее падение затронуло не только компании тех секторов, о которых в последние дни поступали негативные новости. На 1,5−3% опустились котировки ведущих банков, на 1−1,5% — ряда производителей одежды, на 1−2% — производителей продуктов питания. Это заставило экспертов говорить о том, что между октябрьским обвалом и нынешним есть взаимосвязь, а причинами падения являются фундаментальные факторы. «Это похоже на затяжное беспокойство инвесторов примерно по тем же причинам, что мы видели и в октябре. Это беспокойство по поводу замедления экономики», — сообщил телеканалу CNBC президент инвесткомпании Icon Funds Крейг Каллахан.

При этом аналитики одного из крупнейших инвестбанков США и мира, Goldman Sachs, не исключают, что ситуация на рынках может развиваться таким образом, что выход в наличность может стать одной из наиболее перспективных стратегий в 2019 году. «Мы ждем, что в 2019 году индекс S&P 500 покажет очень умеренный рост. С поправкой на риски доход от вложений в акции этого индекса составит менее половины средних показателей последних лет. Впервые за последние годы наличные средства станут вполне конкурентным активом по отношению к акциям», — говорится в аналитической записке Goldman Sachs для инвесторов.

Евгений Хвостик

Справка
Биржи по всему миру обвалились после доклада МВФ. Готовимся к кризису?

Аналитики предполагают, что очередной цикл экономического роста подходит к концу.

 История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Российской валюте предсказали скорый рост
Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр
Росгвардия объяснила закупку машин с лазерными излучателями
Dolce & Gabbana оказалась в центре расистского скандала
Рыбак из Мурманска выловил необычное существо (видео)
Модные тренды 2018 года стали объектом насмешек (фото)
Как изменится жизнь безработных россиян
Назван худший диснеевский мультфильм всех времен
Спорт
Что значит для сборной России поражение от Швеции Главная проблема сборной на примере известной сказки про Золушку
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Опять мажоры: девушка устроила фотосет с машиной ДПС и львенком В МВД уже заинтересовались снимками и намерены выяснить, каким образом в съемке приняла участие спецмашина
Кино
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок Вместе с Еленой Захаровой над новым проектом работает звезда «Оттепели» Светлана Колпакова
Недвижимость
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Когда лучше копить на жилье, а когда – сразу взять ипотеку?
Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности
Найден самый тесный отельный номер (фото)
Дети
Дочь Агутина и Варум стала настоящей красавицей В сети обсуждают новое фото звездной наследницы
Леди
Меху быть: где купить шубу, когда все отказываются от натурального меха Рассказываем о 4-х брендах, которые вопреки всему не отступились от использования натурального меха.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь