Биржи вернули себе свой 2017-й

По итогам торгов последних двух дней индекс Dow Jones потерял 1000 пунктов, откатившись к уровням 2017 года. Растерял набранный в этом году вес и индекс S&P 500. Эксперты считают, что нынешний и октябрьский биржевой обвалы взаимосвязаны и сигнализируют о серьезных опасениях инвесторов в отношении ближайших перспектив мировой экономики. Некоторые инвестбанкиры уже говорят о том, что выход в наличность может быть наиболее оптимальной стратегией для 2019 года.

Биржевой обвал, который пережили американские торговые площадки за последние два дня, стал фактически повторением событий середины октября, когда на настроения инвесторов оказали влияние сразу несколько негативных факторов. Комплекс негативных ожиданий привел к тому, что по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P 500 растеряли весь набранный с начала года вес и вернулись к уровням 2017 года.

Нервозность инвесторов во вторник была вызвана новым снижением цен на нефть, корпоративным скандалом в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi, слабой отчетностью крупных ритейлеров и негативными ожиданиями в отношении будущих прибылей высокотехнологичных компаний. В результате компании энергетического, автомобильного, розничного и технологического сегментов стали лидерами падения.

Особенно болезненной для экспертов является динамика котировок лидеров рынка высоких технологий — Facebook, Apple , Amazon, Netflix и Google. Котировки всех этих компаний по итогам вчерашних торгов потеряли около 20% по сравнению с их пиком в прошлом году.

«Распродажа их акций является продолжением тенденции по миграции инвесторов от звучных хайтек-названий и опасений в связи с торговым конфликтом между США и Китаем», — цитирует The USA Today старшего инвестиционного советника Fort Washington Investment Advisors Ника Саргена.

Впрочем, вчерашнее падение затронуло не только компании тех секторов, о которых в последние дни поступали негативные новости. На 1,5−3% опустились котировки ведущих банков, на 1−1,5% — ряда производителей одежды, на 1−2% — производителей продуктов питания. Это заставило экспертов говорить о том, что между октябрьским обвалом и нынешним есть взаимосвязь, а причинами падения являются фундаментальные факторы. «Это похоже на затяжное беспокойство инвесторов примерно по тем же причинам, что мы видели и в октябре. Это беспокойство по поводу замедления экономики», — сообщил телеканалу CNBC президент инвесткомпании Icon Funds Крейг Каллахан.

При этом аналитики одного из крупнейших инвестбанков США и мира, Goldman Sachs, не исключают, что ситуация на рынках может развиваться таким образом, что выход в наличность может стать одной из наиболее перспективных стратегий в 2019 году. «Мы ждем, что в 2019 году индекс S&P 500 покажет очень умеренный рост. С поправкой на риски доход от вложений в акции этого индекса составит менее половины средних показателей последних лет. Впервые за последние годы наличные средства станут вполне конкурентным активом по отношению к акциям», — говорится в аналитической записке Goldman Sachs для инвесторов.