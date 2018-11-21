«Газпром» решил сэкономить на «Северном потоке-2»

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В новой редакции программы вложения в «Северный поток-2» в 2018 году были снижены до 92,1 миллиарда рублей против 114,5 миллиарда рублей, заложенных ранее.

Общий объем инвестиций составит 1,96 триллиона рублей, что на 217 миллиардов рублей больше, чем было предусмотрено программой, утвержденной в декабре 2017 года.

Увеличение бюджета «Газпром» объяснил повышением расходов на приоритетные проекты в области транспортировки и сжижения природного газа (СПГ). В частности, речь идет о развитии газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России и строительстве комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции «Портовая».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток-2» непременно будет реализован, невзирая на противодействие со стороны США.